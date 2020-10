Preis und Marktstart

könnte der neue Sandero Anfang 2021 bei den Händlern stehen – darunter das Basis-Infotainment, bei dem das eigene Handy als Zentralbildschirm dient. Die Preise für den Sandero werden wohl bei rund 8000 Euro beginnen. In der absoluten Basis, versteht sich. Der modischere Sandero Stepway dürfte um 12.000 Euro kosten. AUTO BILD-Testsieger bei Amazon Dashcam: Nextbase 422 GW Testsieger Preis: 189,00 Euro DAB-Adapter: Albrecht DR 56+ Test- und Preis-Leistungs-Sieger Preis: 82,57 Euro Poliermaschine: Kunzer 7PM05 Testsieger Preis: 139,95 Euro Fast alles neu bei Dacia : Der preisbewusste Renault-Ableger erneuert mit der dritten Generation Sandero (inklusive der Crossover-Version "Stepway") einen großen Teil seines Modell-Portfolios. Mit modernem Design und praktischen Lösungen– darunter das Basis-Infotainment, bei dem das eigene Handy als Zentralbildschirm dient.

Neue Lichtsignatur für den Sandero

Deutlich moderner ist die Front des neuen Sandero geworden. Auffällig: die neue Leuchtgrafik. Im Gegensatz zur Vorgänger-Generation werden die Scheinwerfer schmaler und schauen mit der Leuchtgrafik im Stile des liegenden "Y" ein wenig ernster, aber auch völlig zeitgemäß drein. Leuchten und Grill bilden weiterhin eine optische Einheit. Die Motorhaube ist ausgeformter als beim Vorgänger. Am Heck fällt die Verwandtschaft zum Renault Clio auf, auf dessen CMF-Plattform die Dacia-Modelle basieren dürften. So wandern die hinteren Türgriffe in das Fensterdreieck vor der C-Säule. Den Abschluss bilden Rückleuchten mit moderner Leuchtgrafik. Eigentlich unnötig zu erwähnen, dass der Stepway-Ableger des Sandero mit Plastikbeplankung und angedeutetem Unterfahrschutz dem SUV-Look frönt.

Bei den Abmessungen wächst der Sandero in Länge und Breite. Er ist nun drei Zentimeter länger und kommt damit auf 4,09 Meter, in der Breite legt er um 11,5 Zentimeter zu (1,85 Meter). Nur in der Höhe (1,50 Meter) hat er zwei Zentimeter verloren. Beim robusten Sandero Stepway sieht es genauso aus: 4,10 Meter Länge (plus zwei Zentimeter), 1,85 Meter Breite (plus neun Zentimeter), 1,59 Meter Höhe mit Dachreling (minus drei Zentimeter). In den Kofferraum passen bei beiden Versionen 328 Liter.

Smartphone wird zum Infotainment

Die Basis kommt ohne Zentralbildschirm. Seine Aufgabe übernimmt das Smartphone des Fahrers. Eine kluge Lösung bietet Dacia für die Basis-Ausstattung an. Die kommt ohne Zentraldisplay, stattdessen übernimmt das Smartphone in einem eigenen Fach auf dem Armaturenbrett diese Aufgabe. Mit der App "Dacia Media Control" und einer Bluetooth- oder USB-Verbindung lassen sich am Multifunktionslenkrad die Funktionen anwählen und auch der Smartphone-eigenen Sprachassistent nutzen. Ohne Smartphone-App bietet das Infotainment Radio oder Musik über ein Speichermedium. In den höheren Ausstattungen gibt es wie gewohnt ein Zentraldisplay. Das misst acht Zoll und ist auf dem Armaturenbrett angebracht. Seitlich gibt's eine abnehmbare Smartphone-Halterung. Apple Carplay und Android Auto werden unterstützt, in der Topversion sogar kabellos. Im Innenraum wurde ordentlich umdekoriert. Los geht's bei den Instrumenten: Drehzahlmesser und Tacho sind nun konservativ links und rechts angeordnet, dazwischen befindet sich das kleine Info-Display.

Die Klimaanlage wird, ähnlich wie im Duster, digital über drei Drehräder gesteuert. Rundherum befinden sich Knöpfe, etwa für die Sitzheizung oder die Heckscheibenheizung. Eine elektrische Parkbremse rundet das klare, moderne Bild ab. Auf der Rückbank können im Sandero nun drei Erwachsene sitzen. Sie genießen vier Zentimeter mehr Beinfreiheit als im Vorgänger. Die Bedieneinheiten auf der Mittelkonsole wurden mit der neuen Generation ausgedünnt und sind künftig weiter unten angeordnet.

Reling als Dachgepäckträger

Clever: Die Elemente der Dachreling können beim Sandero Stepway zum Gepäckträger umgebaut werden. Mit einem Schlüssel, der sich im Handschuhfach befindet, können die Elemente zu einem Dachgepäckträger mit bis zu 80 Kilo Traglast umgebaut werden. Außerdem steht für den Sandero zum ersten Mal ein elektrisches Glasdach in der Aufpreisliste. Serienmäßig ist das Auto mit automatischem Abblendlicht ausgestattet, in den höheren Ausstattungen gibt es auch einen Regensensor. Zu den optionalen elektronischen Helferlein zählen ein Notbremsassistent, ein Totwinkelwarner und ein Parkassistent mit Sensoren plus Rückfahrkamera. Eine große Innovation gibt es beim Sandero Stepway. Seine Dachreling ist jetzt multifunktional:

LPG-Variante leistet 100 PS

Für den neuen Sandero gibt es zwei Benziner und einen Antrieb mit Benzin und Autogas. Der kleinste Motor leistet 65 PS, der Einliter-Dreizylinder wird allerdings nicht für den Stepway angeboten. Das größere Aggregat ist ebenfalls ein Einliter-Dreizylinder, der es dank Turboaufladung aber auf 90 PS bringt. Als Topmodell dient der Einliter-Dreizylinder-Turbomotor mit LPG-Antrieb. Er leistet 100 PS. Der Flüssiggastank fasst 50 Liter, im Vergleich zum Vorgänger also acht Liter mehr. Aber: Aus Sicherheitsgründen können nur 40 Liter getankt werden (Vorgänger: 42/32 Liter). Trotz des zusätzlichen LPG-Tanks bleibt das Kofferraumvolumen bei 328 Liter – wie bei allen anderen Varianten. Neben dem Schaltgetriebe bietet Dacia auch ein neues, stufenloses Automatikgetriebe (CVT) an.

Gebrauchte Dacia Sandero für 6000 Euro

Der Dacia Sandero Stepway ist als Gebrauchter deutlich häufiger zu finden, als das reguläre Modell. Im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt gibt es gute gebrauchte Dacia Sandero mit moderatem Kilometerstand und Garantie zu Preisen um 6000 Euro. Das ist nur etwas günstiger als der letzte Neuwagenpreis (7594 Euro) für die Basisausstattung "Access" – aber dann kommt das Auto in der Regel auch mit Grundannehmlichkeiten wie Klima, Zentralverriegelung, Radio und elektrischen Fensterhebern. Die robuste Stepway-Version liegt etwa auf demselben Niveau, ist aber deutlich beliebter. Der Preis zeigt auch, wie wertstabil das Auto ist. Das Vorgängermodell wurde 2012 präsentiert, 2017 gab es ein Facelift mit LED-Tagfahrlicht, leicht veränderter Front und hochwertigeren Materialien für den Innenraum. Beim TÜV fallen vor allem die Achsaufhängung, die Bremsscheiben und – besonders häufig – das Licht auf. Besonders betroffen: das Abblendlicht und die Beleuchtung hinten. Rost ist beim Sandero praktisch kein Thema, auch Federn und Dämpfer halten tapfer durch.