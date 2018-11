Dacia Duster: Kaufberatung

er dieser Tage auf ländlichen Routen durch Südfrankreich fährt, sieht den Dacia Duster überall. Gefühlt ist jeder zweite Verkehrsteilnehmer in einem der günstigen SUVs unterwegs, egal ob die Wagen französisch-fatalistisch über Landstraßen gescheucht werden oder ruhend Hofeinfahrten zieren. Damit tritt der Dacia im automobilen Mikrokosmos ein Stück weit das Erbe des Renault 4 an. Der R4 war zu seiner Zeit – die dauerte immerhin von 1961 bis 1992 – ein praktisches wie preiswertes Vernunftauto. Der günstigste R4 kostete zur Markteinführung 4115 DM, die Summe entspräche heute etwa 8850 Euro – den deutlich moderner ausgestatteten Duster gibt's ab 11.490 Euro, das passt.

Modellpalette SCe 115 2WD SCe 115 4WD SCe 115 LPG 2WD Motor / Hubraum R4 / 1598 cm3 R4 / 1598 cm3 R4 / 1598 cm3 Getriebe (man. | autom.) 5-Gang manuell 6-Gang manuell 5-Gang manuell kW (PS) bei 1/min 84 (114) / 5500 84 (114) / 5500 80 (109) / 5500 Nm bei 1/min 156 / 4000 156 / 4000 144 / 4000 Höchstgeschwindigkeit 170 km/h 173 km/h 170 km/h 0–100 km/h 11,9 s 12,9 s 12,6 s Verbrauch (ECE-Mix) 6,5 l S 6,9 l S 8,7 l G Abgas CO2 • Norm 149 g/km • EU 6c 158 g/km • EU 6c 141 g/km • EU 6c OPF • SCR-Kat. 1) / AdBlue-Tankgröß – • – / – – • – / – – • – / – Grundpreis 11.490 Euro 15.600 Euro 14.700 Euro Fazit Überraschend kräftige Basis, würde auch turboverwöhnte Fahrer nicht nerven. Wäre mit dem feineren Getriebe des 4WD noch besser dran. Mit Sechsganggetriebe und Hang-on-Allrad nimmt der Duster fast 100 Kilo zu, profitiert vom zusätzlichen Gang und Einzelradaufhängung hinten. Fasst neben 50 Liter Benzin noch 33,6 Liter Flüssiggas. Nur 1000 Euro teurer als der vergleichbar ausgestattete Benziner. Zum Sparen gemacht. Ökotrend-Wertung 3 3- 3 Modellpalette Blue dCi 95 2WD Blue dCi 115 2WD Motor / Hubraum R4, Turbo / 1461 cm3 R4, Turbo / 1461 cm3 Getriebe (man. | autom.) 6-Gang manuell 6-Gang manuell kW (PS) bei 1/min 70 (95) / 3750 85 (116) / 3750 Nm bei 1/min 240 / 1750 260 / 2000 Höchstgeschwindigkeit 167 km/h 179 km/h 0–100 km/h 12,6 s 10,5 s Verbrauch (ECE-Mix) 4,4 l D 4,4 l D Abgas CO2 • Norm 115 g/km • EU 6d-Temp 115 g/km • EU 6d-Temp OPF • SCR-Kat. 1) / AdBlue-Tankgröß – • ja/ 14,4 l – • ja/ 14,4 l Grundpreis 13.700 Euro 15.900 Euro Fazit Den kleinen Diesel gibt es leider nur mit der Mindestausstattung Essential. Aber preisbewusste Vielfahrer kommen damit gut über alle Runden. Wie für den kleinen Diesel gilt: Schaltfleiß wird belohnt. Da er nur 20 Nm mehr hat, ist er fast entbehrlich, wird erst durch die Ausstattung attraktiv. Ökotrend-Wertung 3- 3-

Vom R4 gab es in der über 30-jährigen Bauzeit fünf Generationen, die sich bei nahezu unverändertem Karosseriedesign nur in der technischen Weiterentwicklung unterscheiden. Den Dacia Duster gibt es seit 2010, seit Januar 2018 ist die hier behandelte zweite Generation auf dem Markt. Und auch beim Duster hat sich an den unsichtbaren Stellen sehr viel mehr getan als bei der Karosserie – deren Veränderungen werden erst auf den zweiten Blick deutlich. Traurig: das neue Blechkleid verliert beim maximalen Ladevolumen über 100, beim Minimalvolumen immerhin 30 Liter. Die Bodenfreiheit bleibt mit 21 Zentimetern unverändert – und erreicht fast das Niveau der aktuellen G-Klasse. Der Böschungswinkel des Duster beträgt vorn 30 und am Heck 34 beziehungsweise bei den Allradern 33 Grad. Diese Daten belegen die Tauglichkeit für robuste Einsätze, bei denen weder ein R4 noch ein VW Tiguan mithalten können. Auch die Zuladung in Höhe von 494 bis 533 Kilo bewerten wir als ordentlich. Die Anhängelast von maximal anderthalb Tonnen sorgt hingegen kaum für Aufsehen. Die notwendige Anhängerkupplung kostet im Zubehör übrigens 339 oder als abnehmbare Variante 499 Euro – beide Preise ohne Montage.