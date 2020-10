Dacia bringt den Duster als Pick-up, allerdings nicht bei uns

eit 2019 war es im Gespräch, jetzt ist es offiziell: AUTO BILD ist damals bereits einen Prototypen gefahren und war begeistert. Aber: Das Auto wird es nur in Rumänien geben – leider.

Die Gestaltung des Hecks scheint sich im Vergleich zum SUV kaum zu verändern. ©Dacia

Der Duster-Pick-up entsteht in Zusammenarbeit mit der rumänischen Firma Romturingia, die auch schon dem ersten Duster eine Pritsche verpasste. Die Abmessungen bleiben gleich, auch der Pick-up ist 4,34 Meter lang, 1,82 Meter breit und 1,68 Meter hoch, hat einen Radstand von 2,67 Meter.Die neue Ladefläche behält das Design des Duster bei. Es wirkt ein bisschen, als habe man das Blech einfach über den Rücklichtern abgeschnitten, so unverändert gerade ist das Heck.Zwischen die Radhäuser passen 97 Zentimeter. 500 Kilo kann der Pick-up transportieren. Und es gibt etwas mehr Bodenfreiheit: 22,4 statt 21 Zentimeter. Den Duster Pick-up gibt es nur als Single Cab, also mit den Vordersitzen. Dahinter gibt eine Scheibe den Blick auf den Laderaum frei. Sie wird von einem Überrollbügel umrandet, der wahrscheinlich dazu dient, die Karosserie zu versteifen.