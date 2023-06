Zoom Wer per CCS (30 kW) laden will, muss zur neuen Topversion greifen. Für die schwächere Version hat Dacia dieses Extra nun gestrichen. Bild: Renault Deutschland AG

Dass die Rumänen Fahrwerk und Lenkung noch einmal überarbeitet haben, macht auf Landstraße und Autobahn den größeren Unterschied. Auch wenn die Lenkübersetzung für diese Fahrzeuggröße noch immer indirekt ausfällt. Das Volant liegt nun nicht mehr ganz so tot in der Hand, reagiert um die Mittellage etwas direkter, nimmt mit mehr Rückstellmoment schneller wieder die Geradeaus-Position ein. Die strafferen Dämpfer erwecken mehr Vertrauen, was dem Fahrerlebnis gut zu Gesicht steht.