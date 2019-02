A

uch in diesem Jahr eröffnet der Autosalon in Genf (7. bis 17. März) mit jeder Menge Weltpremieren das europäische Autojahr. Ob nagelneue Supersportler , Kleinwagen, E-Autos oder Vans – in Genf sind sie alle versammelt. Natürlich berichtet AUTO BILD an den Pressetagen ausführlich über die Neuheiten auf dem Genfer Salon. Auf einige Highlights freuen sich die AUTO BILD-Redakteure ganz besonders: