Um die Luftverschmutzung zu reduzieren, gibt es seit 2018 in einigen deutschen Städten Fahrverbotszonen – ab Februar 2023 auch in München. Dabei geht es vor allem um die Schadstoffbelastung mit Stickstoffdioxid (NO2), eine Art von Stickoxid (NOx), das vor allem bei der Verbrennung in Dieselmotoren ( Diesel pro und kontra ) entsteht und anschließend im Abgas zutage tritt.

Der europäische NO-Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm (µg) pro Kubikmeter (m) an jährlicher NO-Belastung (ein neuer Vorschlag der Weltgesundheitsorganisation WHO fordert eine Absenkung auf 10 µg/m). Bei Überschreiten dieser Grenze sind Städte dazu berechtigt oder nach Klagen von Umweltschützern gerichtlich dazu verpflichtet, Fahrverbote für Diesel mit bestimmten Euro-Schadstoffklassen ( hier finden Sie die Schadstoffklasse Ihres Autos ) zu verhängen.

Diesel-Fahrverbote gelten zusätzlich zu großflächigeren Umweltzonen, die es mittlerweile in vielen deutschen Städten gibt (Anfang 2022 waren es 56) und in denen zumeist eine grüne Umweltplakette zur Einfahrt berechtigt. Sie wird auch Feinstaubplakette genannt, was den Charakter der Einfahrbeschränkungen verdeutlicht.

Eingerichtet sind Fahrverbotszonen für ältere Dieselfahrzeuge in Hamburg, Stuttgart, Darmstadt und ab dem 1. Februar 2023 auch in München. In Berlin wurden sie inzwischen wieder abgeschafft. In mehreren Städten könnten aber weitere Fahrverbote folgen, weil Vergleichsverhandlungen laufen oder Gerichtsurteile anhängig sind.