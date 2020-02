ürden Sie knappefür ein SUV ausgeben, das sich die Technik mit Opel Grandland X und Peugeot 3008 teilt? Nun, DS ist für den PSA-Konzern, sondern das, was Lexus für Toyota ist, Infiniti für Nissan, Maybach für Mercedes . Obwohl, nee, das geht jetzt doch zu weit. Also:. Ist derdas wert?

Luxus satt: Gestepptes Leder, herausfahrende Uhr, viel Platz – der DS 7 weiß, wie man die Insassen verwöhnt.

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: DS 7 Crossback

Gucken wir uns doch mal um. Der DS 7 ist einund somit zwölf Zentimeter länger als der 3008, neun mehr als der Grandland X. Merken wir hinten. Einstieg: gut. Beinfreiheit: dito! UndDielassen sichneigen, klar, Franzosen-Präsident Emmanuel Macron und Gattin wollen es in seiner Staatskarosse ja schön haben. Und jetzt steigen wir um nach vorn und vergessen ALLES, was wir über Autos wissen. Fensterheber? In der Mittelkonsole, daneben der, der aussieht wie 'ne halbe Banane. Derreagiert auf berührungsempfindliche Kurzwahltasten darunter, das Leder an der, wenn du den Startknopf überm Monitor drückst, fährt automatisch eine Uhr hoch. Mensch, DS, so vielhätten wir nicht erwartet!