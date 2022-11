Und nicht zuletzt ist die deutsche Bürokratie oft ein Hindernis, denn Genehmigungen gibt es nicht mal so eben im Vorbeigehen. Diese Erfahrung mussten auch die Entwickler von Ladepunkten an Straßenlaternen machen, die im Dickicht von Standardisierungen und behördlichen Zuständigkeiten steckenblieben. Immerhin hat die Shell-Tochter Ubitricity, die in London bereits rund 5500 Ladepunkte anbietet, im Juli 2022 in Berlin mit der Inbetriebnahme von 200 geplanten Laternen-Ladepunkten begonnen.