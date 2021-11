Der Elektriker kam irgendwann. Es war tiefer Winter, draußen lag Schnee. Volker Trute guckte in meinen Stromkasten, schaute sich im Garten die Stelle an, wo dieaufge­stellt werden sollte. Und sagte: "Kein Problem."

Es kam dann doch etwas anders. Ich sagte, ich wolle zum Laden dieUnd Trute sagte: ". Erst wieder im Sommer. Seit Beginn derkommen wir kaum hinter­her. Alle Welt will eine Wallbox haben, selbst wer noch gar kein E-Auto hat." Egal, mein E-Auto sollte auch erst im Sommer kom­men, ich hatte also Zeit.

Das nächste Lebenszeichen von Elektriker Trute kam im Mai per Mail: "Ich versuche bis zum heutigen Tag die angebotene Wall­box zu erhalten, dieses scheint leider aussichtslos." Ein Lieferter­min sei wohl erst im November möglich. "Eventuell", fügte er noch hinzu. Er bot mir eine alternative, schneller lieferbare Wallbox an, ich sagte zu.

Am 1. Juli 2021 bekam ich, wie viele andere Antragsteller, eine Mail von der KfW. Aufgrund der Liefereng­pässe bei Wallboxen würde die Einreichungsfrist für die Rechnung um drei Monate verlängert. Ur­sprünglich waren es neun Monate, nun zwölf. Anders formuliert: Viele Wallboxen hatten offenbar Liefer­zeiten von bis zu einem Jahr!

Mein Installationstermin wurde für den 21. September um 7.30 Uhr terminiert. Ich buddelte den Ka­belkanal im Garten, dann kamen Trutes Kollegen, verlegten ein gut dau­mendickes Erdkabel in den Rabatten, bohrten ein Loch in die Hauswand, verkabelten alles mit der Strom­verteilung, installierten noch Schutzschalter. Und nach Mona­ten des Wallbox-Wartens hatte ich endlich meine Auto-Steckdose. Meister Trute schickte die Rechnung, sie belief sich auf 1538,76 Euro. 914 Euro für die Wallbox, der Rest für Kabel, den FI-Schutzschal­ter und "1 Stück" Mauerdurch­bruch.

Am 22. Oktober stellte ich den. Rechnung hochladen, innerhalb von wenigen Minuten hatte ich die Auszahlungszusage für Ende November. So einfach sollte Büro­kratie immer sein, dachte ich. Inzwischen ist die 900-Euro-Förderung für Wallboxen (vorerst) ausgelaufen . "Die neuensind sofort", sagt Meister Trute. An den langen Lieferzeiten für einige Modelle hat sich dennoch bis heute nichts getan. Wer besagte Testsieger-Wallbox ordern will, muss darauf aktuell je nach Verkäufer bis Februar oder April 2022 warten. Andere nennenoder