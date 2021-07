Egal, in welche Richtung man tendiert: Tut die heutige Ökobilanz beim Stromverbrauch von E-Autos eigentlich was zur Sache? Ich finde nicht, denn im Zentrum der Überlegungen steht doch das. Also, wie wir in Zukunft fahren ! Schließlich setzen wir darauf, dass der Strom aus unseren Steckdosen bald schon miterzeugt wird und nicht mitaus der Lausitz. Oder aus dem Solarfeld eines Wüstenstaates stammt. Es ist doch so: Das heuteDenn die Alternative , unsere zum Kostenvergleich mit E-Autos ) weiterzufahren, ist keine . Jeder neue Verbrenner, der vom Band rollt, wird in seinem Lebenszyklusausstoßen. Wir können nur versuchen, den Verbrennersprit energieintensiv, aber klimaneutral als E-Fuel herzustellen. Damit erkaufen wir uns etwas Zeit, aber leider nicht allzu viel.