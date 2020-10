E-Autos: Gebrauchtwagen-Test

W

ichtigste Komponente beim E-Auto ist die Batterie. Der Zustand des Akkus ist deshalb der treibende Faktor, was den Preis gebrauchter E-Autos angeht. Über den Zustand des Akkus sollte deshalb Gewissheit herrschen. Dazu hat sich in den letzten zehn Jahren technologisch viel getan. Jüngere E-Autos haben Akkus, die bei gleichem Gewicht deutlich mehr Reichweite bieten. Das führt zu krassen Preisunterschieden. Gute Stromer gibt es gebraucht aber schon für unter 10.000 Euro. In der Bildergalerie finden Sie alles zu unseren Kandidaten Tesla Model S Nissan Leaf und Opel Ampera