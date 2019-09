Elektro-Renault für unter 10.000 Euro

Der Renault K-ZE wird in China bereits verkauft. Für umgerechnet 8700 Euro.

Der niedrige Preis soll durch die Erfahrung von Renault mit Elektroautos möglich sein. Die Franzosen bieten mitundzur Zeit vier Elektrofahrzeuge in Deutschland an. Der Zugang zur Elektromobilität müsse für eine breitere Masse möglich sein, heute könne sich noch nicht jeder ein Elektroauto leisten, so Bolloré . Elektromobilität für die Masse schreibt sich auch VW mit dem ID.3 auf die Fahnen, doch der wird in der günstigsten Version ab 30.000 Euro kosten. Renault bietet den kompakten Zoe in Deutschland schon ab 21.900 Euro an – allerdings kommen dann noch mindestens 69 Euro Batteriemiete pro Monat dazu.