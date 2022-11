Tatsächlich sind Bremsen nicht gleich Bremsen: Im E-Auto werden sie weit weniger häufig betätigt, weil in vielen Fällen die Verzögerung durch die Rekuperation ausreicht. Bis circa 0,3 g Verzögerung – im Bereich der Komfortbremsung – wird sie sehr selten benötigt. Das führt auch dazu, dass Bremsen in E-Autos oft festgehen und rosten, was zu einer signifikanten Mängelquote beim TÜV führt.