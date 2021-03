ie EU plant die neue,. Können ab 2025 trotzdem noch neue Diesel und Benziner zugelassen werden? Diese Frage beschäftigt verstärkt die Autoindustrie und die Politik. Zuletzt warnte BMW-Betriebsratschef Manfred Schoch vor dem, wenn bedingt durch Euro 7 in der EU keine Benzin- und Dieselautos mehr zugelassen werden könnten. "Wir werden eine Arbeitslosigkeit erleben, wie wir sie noch nie gehabt haben. Wenn diehier den Hebel umlegen, wird es", sagte der BMW-Mann vergangene Woche in München bei einem Forum des Automobilklubs "Mobil in Deutschland". Er äußerte die Sorge, dass Berlin und Brüssel nur noch aufs Thema Klima schauen würden, dabei aber die Folgen für Arbeitsplätze, Wohlstand und individuelle Mobilität ausblenden: "Ich warne die Politik, das Thema Klima eindimensional anzugehen und mit dem Wohlstand in Deutschland zu pokern", sagte Schoch. Die von der EU-Kommission geplante Euro-7-Norm bedeute ein Verbot des Verbrenners.

In Deutschland hängen rund fünf Millionen Arbeitsplätze direkt oder indirekt von der Autoindustrie ab. Doch die Bedeutung geht zurück: Insgesamt sank die Zahl der in Deutschland zugelassenen Neuwagen im Jahr 2020 auf 2,9 Millionen Fahrzeuge, das ist im Coronajahr ein Minus von 19,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch der Verband der Automobilindustrie (VDA) warnte erneut vor gravierenden Auswirkungen für die Zukunft von Benzinern und Dieseln. Doch es gibt auch Zustimmung.

Die strengen Flottenziele für die CO2-Emissionen sind längst beschlossen, jetzt geht es um Schadstoffe wie NOx, die schon in vielen europäischen Städten zu Fahrverboten geführt haben. Diskutiert wird eine im Auftrag der EU erstellte 66-seitige Studie von Experten aus ganz Europa ("Advisory Group on Vehicle Emission Standards"), die AUTO BILD vorliegt. Der Inhalt:

• Der, der mit einem mobilen Messgerät die Einhaltung der Grenzwerte auch im Fahrbetrieb misst (PEMS, Portable Emission Measurement System),. RDE (Real Driving Emissions) berücksichtigt bestimmte Parameter (Durchschnittsgeschwindigkeit, Außentemperatur, Meereshöhe, mindestens 16 km Fahrstrecke). Beispiel: Nach dem Kaltstart stößt ein Auto, bis der Katalysator warm ist, mehr Schadstoffe aus als bei Betriebstemperatur – ebenso bei Vollgas. Beim neuen Test ist Vollgas erlaubt, theoretisch andauernd; nur istKünftig müssen Autos die Werte einhalten bei Temperaturen von minus 10 bis plus 40 Grad, auch in 1000 oder 2000 Meter Höhe (bisher höchstens 700 m) sowie über eine theoretische "Lebenszeit" von 15 Jahren bzw. 240.000 km Laufleistung (bisher 160.000). Die Regeln sollen auch mit Dachbox Fahrradträger oder Anhänger gelten.

• Die bisherige Messtoleranz des PEMS von 25 bis 30 mg soll wegfallen. Das bedeutet insgesamt: Um sicher unter 30 mg zu kommen, müsste ein Auto eigentlich 0 mg NOx ausstoßen. Das wäre eine Kampfansage an die modernen Verbrenner, die gerade so sauber sind wie noch nie.

Experten aus der Branche reden von einer "" und dem, wenn Euro 7 so beschlossen würde. "Die Kommission will vorschreiben, dass künftig ein Fahrzeug in jeder Fahrsituation quasi emissionsfrei bleiben muss – sei es mit Anhänger am Berg oder im langsamen Stadtverkehr. Das ist technisch unmöglich, und das wissen auch alle", kritisierte die Chefin des Branchenverbands VDA, Hildegard Müller. Sie lehnte die EU-Vorschläge erneut als unrealistisch ab: Nicht jeder könne sich sofort ein neues Elektroauto leisten, außerdem fehle die Ladeinfrastruktur.sagen, dieseien so gesetzt, dass man sie

Prof. Ferdinandhingegen den Branchenverband: "Das Geschreie des VDA ist nicht nachvollziehbar. So erreichen beim wichtigenviele Diesel-Fahrzeugmodelle die für. Und: In China gelten bereits ab 2021 Grenzwerte für Benziner, die halb so hoch sind wie heute in der EU", sagte der Auto-Experte und Kenner der Auto- und Zulieferindustrie gegenüber AUTO BILD. Dudenhöffer glaubt,durch strengere Abgasnormensein werden. "Ich schätze, wir reden da." Auch beim Diesel-Partikelfilter habe die Autoindustrie einst in "Hiobsmeldungen" vor immensen Mehrkosten gewarnt. "Und heute kostet so ein Teil für die Neuwagenproduktion beim Autobauer vielleicht 200 Euro.": "Die aktuellen Emissionsregelungen sind aus dem Jahr 2014. Da ist es doch nur nachvollziehbar, dass nach zehn Jahren die neue Euro-7-Norm kommt."