Rund 3,6 Millionen neue Pkw wurden 2019 in Deutschland zugelassen, 2020 werden es bedingt durch das Coronavirus weniger sein. Ab 2025, wenn die neue Euro-7-Abgasnorm EU-weit in Kraft treten soll, könnten es noch sehr viel weniger werden, weil es manche Autos dann nicht mehr gibt, nicht mehr geben kann. Denn die EU-Kommission, angeführt von Ursula von der Leyen, plant mit der nächsten Euro-Norm die bislang strengsten Abgasregeln.

Diese Schadstoffwerte sollen Neuwagen ab 2025 einhalten

Die Grafik zeigt: Bei Euro 7 liegen die Grenzwerte deutlich niedriger – und das ohne die heute zulässigen Ausnahmen. ©AUTO BILD Die strengen Flottenziele für die CO2-Emissionen sind längst beschlossen, jetzt geht es um Schadstoffe wie NOx, die schon in vielen europäischen Städten zu Fahrverboten geführt haben. Diskutiert wird eine im Auftrag der EU erstellte 66-seitige Studie von Experten aus ganz Europa ("Advisory Group on Vehicle Emission Standards"), die AUTO BILD vorliegt. Der Inhalt:

Neuwagen sollen künftig nur noch 30 mg/km NOx ausstoßen dürfen, in einem zweiten Szenario sogar nur 10 mg/km. Grenzwerte bisher: 60 mg für Benziner, 80 mg für , in einem zweiten Szenario sogar nur 10 mg/km. Grenzwerte bisher: 60 mg für Benziner, 80 mg für Diesel . Kohlenmonoxid soll von 1000 bzw. 500 mg auf 300 bzw. 100 mg reduziert werden.

RDE-Test, der mit einem mobilen Messgerät die Einhaltung der Grenzwerte auch im Fahrbetrieb misst (PEMS, Portable Emission Measurement System), soll verschärft werden. RDE (Real Driving Emissions) berücksichtigt bestimmte Parameter (Durchschnittsgeschwindigkeit, Außentemperatur, Meereshöhe, mindestens 16 km Fahrstrecke). Beispiel: Nach dem Kaltstart stoßen Autos bis der die Strecke mit 5 km viel kürzer. Künftig müssen Autos die Werte einhalten bei Temperaturen von minus 10 bis plus 40 Grad, auch in 1000 oder 2000 Meter Höhe (bisher höchstens 700 m) und über eine theoretische "Lebenszeit" von 15 Jahren bzw. 240.000 km Laufleistung (bisher 160.000). Die Regeln sollen auch mit • Der, der mit einem mobilen Messgerät die Einhaltung der Grenzwerte auch im Fahrbetrieb misst (PEMS, Portable Emission Measurement System),. RDE (Real Driving Emissions) berücksichtigt bestimmte Parameter (Durchschnittsgeschwindigkeit, Außentemperatur, Meereshöhe, mindestens 16 km Fahrstrecke). Beispiel: Nach dem Kaltstart stoßen Autos bis der Katalysator warm ist mehr Schadstoffe aus als bei Betriebstemperatur, ebenso bei Vollgas. Beim neuen Test ist Vollgas erlaubt, theoretisch andauernd, nur istKünftig müssen Autos die Werte einhalten bei Temperaturen von minus 10 bis plus 40 Grad, auch in 1000 oder 2000 Meter Höhe (bisher höchstens 700 m) und über eine theoretische "Lebenszeit" von 15 Jahren bzw. 240.000 km Laufleistung (bisher 160.000). Die Regeln sollen auch mit Dachbox Fahrradträger oder Anhänger gelten.

• Die bisherige Messtoleranz des PEMS von 25 bis 30 mg soll wegfallen. Das bedeutet insgesamt: Um sicher unter 30 mg zu kommen, müsste ein Auto eigentlich 0 mg NOx ausstoßen. Das wäre eine Kampfansage an die modernen Verbrenner, die gerade so sauber sind wie noch nie. Experten aus der Branche reden von "Kriegserklärung" und dem faktischen Ende für Diesel und Benziner, wenn Euro 7 so beschlossen würde. "Die Kommission will vorschreiben, dass künftig ein Fahrzeug in jeder Fahrsituation quasi emissionsfrei bleiben muss – sei es mit Anhänger am Berg oder im langsamen Stadtverkehr. Das ist technisch unmöglich, und das wissen auch alle", kritisierte die Chefin des Branchenverbands VDA, Hildegard Müller. Ingenieure sagen, die Standards seien so gesetzt, dass man sie gar nicht erfüllen könne.