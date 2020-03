Bei den meisten Autofahrern steht zweimalim Jahr der Reifenwechsel an. Was viele nicht wissen: Hier lauern ein paar Tücken, die am Ende bares Geld kosten können.

D er halbjährliche Rädertausch ist schnell und einfach in der heimischen Garage gemacht (Hier sind fünf Fehler, die viele unterschätzen: Reifen-Finder Finden Sie günstige Markenreifen! Ein Service von Reifenmaße 4.50 5.20 7.50 9.50 10.5 27 30 31 32 33 35 37 38 40 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 250 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 9 10 11 12 13 14 15 25 30 31 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 82 85 90 95 R10 R12 R13 R14 R15 R15C R16 R16C R16.5 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R26 R115 Reifentyp Sommerreifen Ganzjahresreifen Winterreifen Geschwindigkeitsindex Alle J bis 100 km/h K bis 110 km/h L bis 120 km/h M bis 130 km/h N bis 140 km/h P bis 150 km/h Q bis 160 km/h R bis 170 km/h S, T bis 190 km/h H bis 210 km/h V bis 240 km/h W, Y , ZR über 240 km/h er halbjährliche Rädertausch ist schnell und einfach in der heimischen Garage gemacht ( Anleitung Reifenwechsel ). Deswegen verzichten viele Autofahrer auf die Fahrt in die Werkstatt und wechseln die Reifen einfach selbst. Das spart Zeit und vor allem Geld. Doch auch wenn die Arbeitsschritte einfach sind, gibt es ein paar Tücken! Im schlechtesten Fall führt das Nichtbeachten zu Schäden, die letztlich deutlich teurer sind und schlimmstenfalls auch noch die Sicherheit gefährden.

1. Keinen Drehmomentschlüssel benutzen

Die Reifen müssen mit dem korrekten Anzugsmoment festgezogen werden. Zieht man sie zu fest, können die Gewinde der Felgen oder die Radmuttern kaputt gehen. Außerdem stehen die Schrauben dann stark unter Spannung und können unter Belastung (z.B. scharfe Bremsung, Unfall) brechen. Sitzen sie hingegen zu locker, können sich die Räder während der Fahrt lösen. Deswegen zum Festziehen unbedingt einen Drehmomentschlüssel nutzen. Das richtige Anzugsmoment findet man im Fahrzeughandbuch. Und: Nachziehen der Schrauben nach ca. 50 Kilometern nicht vergessen. Welche Drehmomentschlüssel gut sind, lesen Sie im Test Bei der Reifenmontage müssen die Schrauben mit einem bestimmten Anzugsmoment festgezogen werden.Außerdem stehen die Schrauben dann stark unter Spannung und können unter Belastung (z.B. scharfe Bremsung, Unfall) brechen.Deswegen zum Festziehen unbedingt einen Drehmomentschlüssel nutzen. Das richtige Anzugsmoment findet man im Fahrzeughandbuch. Und: Nachziehen der Schrauben nach ca. 50 Kilometern nicht vergessen.

2. Wagenheber falsch ansetzen

Wer die falsche Stelle nutzt, riskiert verbogene und verbeulte Schweller. Außerdem auf den richtigen Untergrund achten. Er sollte glatt und rutschfest sein. Kopfsteinpflaster oder Rasen sind also tabu. Der Wagenheber könnte einknicken und schwere Schäden anrichten. Vor allem, wenn das Rad bereits abmontiert ist. Mehr dazu: Wagenheber im Vergleich Was viele nicht wissen: An der Karosserie gibt es bestimmte Punkte, an denen ein Wagenheber angesetzt werden darf. Wo sie sich befinden, ist von Auto zu Auto unterschiedlich. Deswegen immer in der Bedienungsanleitung nachsehen! Zudem sind die Punkte oft mit einem Dreieck oder Kreis markiert.Außerdem auf den richtigen Untergrund achten. Er sollte glatt und rutschfest sein. Kopfsteinpflaster oder Rasen sind also tabu. Der Wagenheber könnte einknicken und schwere Schäden anrichten. Vor allem, wenn das Rad bereits abmontiert ist.

3. Sichtprüfung vergessen

Das Restprofil lässt sich mit einem Profiltiefenmesser bestimmen. Profiltiefe überprüft werden (idealerweise minimal 2 mm bei Sommer- und 4 mm bei Gibt es Beschädigungen? Wirkt das Gummi porös? Ebenfalls wichtig: Ist der Reifen gleichmäßig abgefahren? Bei einseitigem Verschleiß deutet es auf eine falsch eingestellte Spur hin. Ist der Reifen eher mittig oder an den Kanten abgefahren, könnte der Reifendruck zu hoch bzw. niedrig gewesen sein. Bei der Montage der neuen Räder muss nicht nur die(idealerweise minimal 2 mm bei Sommer- und 4 mm bei Winterreifen , auch wenn der Gesetzgeber bis 1,6 mm erlaubt). Die Reifen sollten einer umfassenden Sichtprüfung unterzogen werden:Ebenfalls wichtig:Bei einseitigem Verschleiß deutet es auf eine falsch eingestellte Spur hin. Ist der Reifen eher mittig oder an den Kanten abgefahren, könnte der Reifendruck zu hoch bzw. niedrig gewesen sein.

4. Mit falschem Reifendruck fahren

dabei kommt es schnell zu schwammigem Fahrverhalten und erhöhtem Verschleiß, wenn der Druck zu hoch oder niedrig ist. Gerade wenn die Reifen über eine Saison eingelagert wurden, haben sie oft Luft verloren. Deswegen ist es wichtig, direkt nach der Montage den Reifendruck anzupassen. Der richtige Wert für die jeweiligen Reifen steht meist auf einem Aufkleber im Tankdeckel oder innen an der B-Säule. Weiteres zum Thema Reifendruck lesen Sie hier Der Reifendruck wird von vielen Autofahrern unterschätzt,, wenn der Druck zu hoch oder niedrig ist. Gerade wenn die Reifen über eine Saison eingelagert wurden, haben sie oft Luft verloren. Deswegen ist es wichtig, direkt nach der Montage den Reifendruck anzupassen. Der richtige Wert für die jeweiligen Reifen steht meist auf einem Aufkleber im Tankdeckel oder innen an der B-Säule.

5. Laufrichtung nicht beachten

Nicht bei allen Reifen, aber bei vielen ist durch das Profil eine Laufrichtung vorgegeben. Zu erkennen in der Regel an einem Pfeil und dem Wort "Direction" oder "Rotation" an der Reifenflanke. Außerdem ist das Profil meist V- oder U-förmig. Das Profil ist immer so angelegt, dass das Regenwasser optimal abgedrängt wird, um Aquaplaning zu verhindern. Wird das Rad falschherum montiert, haftet der Reifen nicht so gut auf der Straße. Das führt zu höherem Verschleiß und schlechterer Kraftübertragung. Auch das Fahrgeräusch wird lauter. Und: Sind die Reifen falsch montiert, kann die TÜV-Plakette verweigert werden.

Weitere Tipps zum Reifenwechsel

Achtung RDKS: Wer ein direktes Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) hat, kann den Rädertausch nicht selbstmachen. Die Sensoren müssen bei jedem Wechsel gewartet werden. Bei indirektem RDKS muss das System nach der Reifenmontage neu angelernt werden. Wie das geht, steht im Fahrzeughandbuch. Weitere Infos zum Reifenwechsel mit RDKS gibt es hier Wer ein direktes Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) hat, kann den Rädertausch nicht selbstmachen. Die Sensoren müssen bei jedem Wechsel gewartet werden. Bei indirektem RDKS muss das System nach der Reifenmontage neu angelernt werden. Wie das geht, steht im Fahrzeughandbuch.

Richtig lagern: Reifen müssen dunkel, trocken und kühl gelagert werden. Kompletträder am besten auf speziellen Felgenbäumen oder gestapelt, Reifen ohne Reifen müssen dunkel, trocken und kühl gelagert werden. Kompletträder am besten auf speziellen Felgenbäumen oder gestapelt, Reifen ohne Felgen werden aufrecht gelagert und regelmäßig gedreht.

Rostige Radbolzen sollten ausgetauscht werden. Eine verrostete Radnabe und verrostete Radbolzen sorgen dafür, dass der nächste Rädertausch zum nervigen Kraftakt wird. Deswegen sollte man dem Rost an der Radnabe mit einer Drahtbürste zu Leibe rücken. Die rostigen Radbolzen werden gegen neue getauscht. Eine verrostete Radnabe und verrostete Radbolzen sorgen dafür, dass der nächste Rädertausch zum nervigen Kraftakt wird. Deswegen sollte man dem Rost an der Radnabe mit einer Drahtbürste zu Leibe rücken. Die rostigen Radbolzen werden gegen neue getauscht.