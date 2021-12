Was machenin ihrer Freizeit? Autos zeichnen! Zumindest im Fall von, seines Zeichens Senior Exterior Designer bei Kia . Sebestyen, der unter anderem auch am Designprozess des Kia Stinger beteiligt war, hat auf seinem Instagram-Account einen Sketch zu einerveröffentlicht – inoffiziell, versteht sich.

Der Ferrari F40 ist eine. Er kam 1987 als letztes unter der Regie von Firmengründer Enzo Ferrari entwickeltes Modell auf den Markt und wurde ein voller Erfolg. Statt ursprünglich 450 geplanten Exemplaren verließendie Werkshallen in Maranello. Derlagbei mindestens, heute kosten. Charakteristisch für den 478 PS starken F40 sind die Klappscheinwerfer und der riesige, fest stehende Flügel am Heck –

Jetzt hat sich Marcell Sebestyen aus reiner Freude per Skizze an einerversucht – und die ist wirklich gelungen. Dabei hat sich der Designer gegen das klassische Ferrari-Rot "Rosso Corsa " und für eine schwarze Lackierung entschieden. Der Sketch zeigt den F40 der Neuzeit ganz leicht schräg von hinten, sodass das, prominent zu sehen ist. Kleines Detail am Rande: Statt vier vertikaler Luftschlitze trägt der von Sebestyen gezeichnete F40 nur drei an den Flügelseiten. Deutlich interessanter ist das, das die vier runden Rückleuchten des Originals ersetzt.