Das ist der Albtraum eines jeden Autofans: In Großbritannien sind Insgesamt 80 Autos sind völlig ausgebrannt. Doch wie konnte das passieren?

Dezember 2020, kurz vor Weihnachten: Spätabends gehen in der wohlhabenden Ortschaft Cheshire, nahe Liverpool und Manchester, zwei Hangars in Flammen auf. Darin gelagert sind rund 80 Supersportwagen und Oldtimer. Gegen 22 Uhr erreicht die Feuerwehr den Brandort und kann nichts mehr tun. Trotz eines Großaufgebots von insgesamt sechs Löschzügen brennen beide Hangars und die darin untergestellten Autos völlig aus – nicht ein einziges Fahrzeug kann gerettet werden. Der Schaden wird auf umgerechnet rund 80 Millionen Euro geschätzt.

Erst auf diesem Foto wird das eigentliche Ausmaß des Brandes klar. Hier ist kein Auto mehr zu retten! ©instagram/supercar.fails

Jetzt sind in den Social Media neue Bilder aufgetaucht, die das gesamte Ausmaß des Feuers aufzeigen. Unter den ausgebrannten Autos waren seltene Supersportwagen wie(auf 500 Stück limitiert),(auf 599 Stück limitiert),(auf 799 Stück limitiert),(nur 281 Mal gebaut),(auf 500 Stück limitiert),(nur 1270 Mal gebaut), aber auch wertvolle Oldtimer wie einund sogar ein Lamborghini-Traktor. All diese Fahrzeuge sind bis aufs blanke Blech verbrannt und damit unwiederbringlich zerstört. Besonders hart ist der Anblick eines. Die Front des 963 PS starken Hypersportwagens ist noch klar zu erkennen, doch auch der inzwischen rund 2,5 Millionen Euro wertvolle LaFerrari (sogar mit den seltenen FXX-K-Felgen) ist nicht mehr zu retten. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf umgerechnet rund 80 Millionen Euro. Selbst wenn die Versicherungen die volle Schadenssumme übernähmen, so sind die Autos ein für alle Mal zerstört. Was die Ursache des Feuers betrifft, geht die Polizei vonaus!