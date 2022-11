Die Laufzeit ist mit 24 Monaten angegeben und lässt sich auf den ersten Blick nicht anpassen. Für 159 Euro brutto pro Monat sind nur 5000 Freikilometer pro Jahr inbegriffen, was selbst im Stadtverkehr eng werden dürfte. Auf Wunsch sind gegen Aufpreis jedoch weitere Kilometerpakete buchbar. Mit 10.000 Freikilometern jährlich steigt die Rate auf 182,94 Euro brutto (153,73 Euro netto), bei 20.000 Freikilometern sind es 230,78 Euro brutto (193,93 Euro netto).

Gute 5000 Euro für zwei Jahre Fiat 500



Unabhängig von der Laufleistung kommen einmalige Bereitstellungskosten in Höhe von 1190 Euro brutto hinzu. So ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 5006 Euro brutto (159 Euro mal 24 plus 1190 Euro).