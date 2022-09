Diese vertrackte Situation machen sich jetzt manche Hersteller zunutze. Sie garantieren für einige Modelle auch fürs kommende Jahr die derzeitige Prämie – und bewerben das natürlich entsprechend. Allerdings ist ein Blick ins Kleingedruckte ratsam.

Renault beispielsweise stellt für Megane E-Tech Electric und Kangoo Rapid E-Tech Electric die volle Förderung in Aussicht, auch wenn das Fahrzeug nach dem 20. Dezember geliefert und damit erst 2023 zugelassen werden kann. Allerdings gilt dies nur für vordefinierte Fahrzeuge im Bestand und Zulauf des Handels sowie für "Bestellfahrzeuge, welche die Kunden im Rahmen der verfügbaren Kontingente selbst konfigurieren können". Diese Kontingente lassen sich bei den Renault-Händlern erfragen. Heißt: Nicht jedes Wunschauto der beiden Baureihen wird automatisch weiter voll bezuschusst.

Bei anderen Automarken wiederum gilt eine zeitliche Grenze. So zahlt Jeep für seine Plug-in-Hybridmodelle Renegade 4xe und Compass 4xe des Modelljahrs 2023 die Kaufprämie aus eigener Tasche, auch wenn das Auto erst im Jahr 2023 ausgeliefert werden sollte. Jedoch muss bis spätestens 30. September 2022 bestellt werden, die "Limited"-Versionen fallen zudem raus.

Ähnlich geht Mazda beim CX-60 vor, hier handelt es sich ebenfalls einen Plug-in-Hybrid (PHEV). Auch hier gewähren der Hersteller und seine teilnehmenden Händler den Umweltbonus bei Lieferung in 2023, allerdings ebenfalls nur bei einer Bestellung vor Oktober 2022. Zudem gilt dies nur bei Leasingfahrzeugen "in der Ausstattung Homura oder Takumi, einschließlich Driver-Assistance-Paket und Convenience & Sound-Paket sowie optional Panorama-Glasschiebedach", wie es in der Fußnote heißt. Puh!