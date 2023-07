"Der hoch liegende Jagd-Panda mit Seilwinde am Bug fiel auf, vor allem wenn ich mit einer weithin hörbaren Fünfton-Kennung angefunkt wurde“, erinnert sich der Förster. "Einmal stand ich mit offenem Faltdach in Koblenz an einer Ampel zufällig neben dem Sänger Thomas Anders – ich habe ihm und seinem Mercedes Cabrio wohl ein wenig die Show gestohlen ..."

Neue Hinterachse von Schöpfern des G-Mercedes



Panda 4x4 mit Fire-Motor

Dritter Gang erfordert Konzentration

Der dritte Gang erfordert etwas Konzentration: Die Kupplung sorgfältig ganz durchtreten – am besten mit schlanken italienischen Schuhen, denn die Pedale liegen dicht beieinander und sind zur Mitte hin versetzt – und dann den Schalthebel mit Bedacht vorschieben, so gibt’s keine Kratzgeräusche.

Was in unseren Zeiten der PS-Inflation immer wieder erstaunt: Wie spritzig sich solche Hüpfer aus den 80ern fahren. Der Vierzylinder hängt gut am Gas; abseits der Autobahn kommt nie das Gefühl auf, untermotorisiert zu sein. Die direkte Lenkung macht ebenfalls Spaß, Servounterstützung unnötig. "Es ist ein Gute-Laune-Auto", sagt der Panda-Eigner. "Die Passanten schauen fröhlich-belustigt hin, winken manchmal.“ Was für Wiesbaden mit seinem stressigen Verkehr ungewöhnlich sei.