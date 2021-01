Der Flowcamper Casper ist ab 52.900 Euro erhältlich. ©Flowcamper

Zubehör für autarkes Campen Porta Potti Preis*: ab 61,98 Euro Mobicool B40 Kompressor-Kühlbox Preis*: 203,73 Euro ECO-WORTHY 120W faltbares Solarpanel Preis*: 149,99 Euro Campingkocher Preis*: 68,09 Euro Güde Stromerzeuger GSE 5501 Preis*: 1112,03 Euro Biolan Simplett Bio Trockentoilette Preis*: 339,95 Euro *Preise: Stand 20.08.2020 *Preise: Stand 20.08.2020

Flowcamper hat den Casper unter anderem mit einer fest eingebauten Küchenzeile samt 30 Liter Kompressorkühlschrank, Zweiflammenkocher und Druckwasseranlage ausgestattet. Eine Solaranlage sowie die optionale,ermöglichen autarkes Campen. Flexibilität gibt es nicht nur durch eine unterhalb des Kochers angebrachte Schublade, die sich in einen Tisch umwandeln lässt – auch die leicht verschieb- und klappbaren hintere Sitze machen den Casper variabel. Im Heck befindet sich eine zusätzliche Wassersteckdose.Als weitere Neuheit hat Flowcamper den Max auf Mercedes Sprinter-Basis mit optionalem Aufstelldach vorgestellt. Mit Hinterrad- oder Allradantrieb gibt es vier Versionen in zwei Längen (5,9 oder 6,9 Meter) – mit oder ohne Bad. Eine Besonderheit ist der Ausbau in geöltem Echtholz , der mit Holz- oder Filz-Wandverkleidungen kombiniert werden kann. Alle Möbelmodule sind einzeln austauschbar., das Aufstelldach ist ab 8900 Euro erhältlich.