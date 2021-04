der Ford Escort in Europa Geschichte. Nachdem er sich über drei Jahrzehnte hinweg einen Ruf aufgebaut hatte, nahm ihn Ford im Jahr 2000 aus dem Programm. Einen Nachfolger gab es in Europa nie. In China sieht das anders aus. Dort wird seit 2014 wieder ein Escort gebaut, und dem hat Ford jetzt ein umfassendes Facelift angedeihen lassen. Seit mittlerweile 21 Jahren istin Europa Geschichte. Nachdem er sich über drei Jahrzehnte hinweg einen Ruf aufgebaut hatte, nahm ihn Ford im Jahr 2000 aus dem Programm. Einen Nachfolger gab es in Europa nie. In China sieht das anders aus. Dort wirdwieder ein Escort gebaut, und dem hat Ford jetzt ein umfassendesangedeihen lassen.

Das Heck des chinesischen Escort erinnert so gar nicht an die europäische Ford-Designsprache.



Der Escort ist unterhalb des Focus angesiedelt



von 2004 bis 2010 gebaut wurde. Das sieht man dem Facelift aber nicht an. Zuvor sah der Escort 4,63 Metern Länge und 2,68 Metern Radstand ist der Escort etwas kleiner als die vierte Generation der Ford Focus Limousine, unterhalb der er in China angesiedelt ist. Der chinesische Escort basiert nach wie vor auf einem Ford Focus der zweiten Generation, diegebaut wurde. Das sieht man dem Facelift aber nicht an. Zuvor sah der Escort dem europäischen Fiesta ähnlich. Jetzt erinnert die Front leicht an den Ford Taurus , der bis 2019 in den USA angeboten wurde und in China immer noch vom Band läuft. Mitundist der Escort etwas kleiner als die vierte Generation der Ford Focus Limousine, unterhalb der er in China angesiedelt ist.

1,5-Liter-Dreizylinder-Sauger an Bord. Die 122 PS und 150 Nm Drehmoment treiben die Vorderräder an, geschaltet wird wahlweise via Sechsgang-Handschaltung oder über ein Automatikgetriebe. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h dauert über zwölf Sekunden. Fahrleistungen Motorseitig ist ein kleineran Bord. Dieundtreiben die Vorderräder an, geschaltet wird wahlweise via Sechsgang-Handschaltung oder über ein Automatikgetriebe. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h dauert über zwölf Sekunden. Fahrleistungen im Stile eines Escort RS Cosworth darf man also nicht erwarten.

Lenkrad und einige Bedienelemente kennen auch deutsche Ford-FahrerInnen. Neu: großes Digitalcockpit.



Volldigitale Instrumententafel