Mondeo bekannte Limousine und Kombi werden nämlich bald durch ein SUV-Coupé ersetzt. Passende Erlkönige wurden bereits gesichtet, Gerüchten zufolge soll das Crossover auf den Namen Evos hören. Ein solcher wurde jetzt auf der Shanghai Auto Show (21. bis 28. April 2021) vorgestellt. Ford lässt zwar verlauten, dass der Evos nur in China verkauft werde. Es ist dennoch gut möglich, dass das Crossover den Mondeo-Nachfolger vorwegnimmt. (Der Ford Mondeo im AUTO BILD-Gebrauchtwagencheck.)

Infotainment-Bildschirm mit 1,1 Meter Durchmesser



chinesischen Joint Venture Changan Ford. Er kommt mit coupéhafter Dachlinie, schmalen Scheinwerfern und höhergelegtem Fahrwerk besonders lifestyleorientiert daher. Es finden sich Design-Anleihen vom Entwickelt wurde der Evos vomEr kommt mit coupéhafter Dachlinie, schmalen Scheinwerfern und höhergelegtem Fahrwerk besonders lifestyleorientiert daher. Es finden sich Design-Anleihen vom Mustang Mach-E , mit dem der Evos technisch aber nur wenig gemeinsam hat. Zu den Antrieben ist zwar noch nichts bekannt. Die Erlkönige besaßen aber Auspuffrohre, weshalb Verbrenner wohl zumindest in Form von Hybriden noch eine Rolle spielen dürften.

Zoom Der riesige Screen auf dem Armaturenbrett hat eine Diagonale von 1,1 Meter und beherbergt zwei Bildschirme.



riesigen Bildschirm hängen, der im Stile vom 1,1 Meter Durchmesser, die sich nur vom 27-Zoll-Infotainment-Bildschirm, der sich fast bis zur Beifahrertür erstreckt. Das Infotainment soll den markenersten, persönlichen virtuellen Assistenten enthalten und Over-the-Air-Updates empfangen können. Mit einer neuen Struktur will Ford die Bedienung und Menüführung vereinfacht haben. Beim Blick ins Cockpit bleibt das Auge sofort amhängen, der im Stile vom neuen BMW iDrive das Armaturenbrett dominiert. Der Ford-Screen hat sagenhaftedie sich nur vom Hyperscreen des Mercedes EQS geschlagen geben müssen. Unter dem Glas befinden sich ein 12,3 Zoll großes Digitalcockpit sowie einder sich fast bis zur Beifahrertür erstreckt. Das Infotainment soll den markenersten, persönlichen virtuellen Assistenten enthalten und Over-the-Air-Updates empfangen können. Mit einer neuen Struktur will Ford die Bedienung und Menüführung vereinfacht haben.

Das Crossover könnte bei uns wieder Mondeo heißen



keine Pläne gebe, den Evos auf anderen Märkten als China zu verkaufen. Allerdings könnte Ford diese Meldung auch nur auf den Modellnamen bezogen haben. Erstens sind Weltautos wie Teil der Konzernstrategie. Eine weltweite Vermarktung des Evos unter anderem Namen würde da ins Bild passen. Zweitens scheinen die in Europa gesichteten Erlkönige zumindest optisch dem Evos zu entsprechen, sogar die Felgen waren die gleichen. Und drittens ist es mehr als unwahrscheinlich, dass Ford die Lücke nach dem Abtreten des alten Mondeo nicht schließen wird. Es ist also nach wie vor nicht auszuschließen, dass das Crossover bald dessen Platz einnehmen und als Fusion Active auch den US-Amerikanischen Markt entern wird. (Der Ford Escort lebt in China als alter Focus weiter.)

Möglicher Marktstart ab 2022