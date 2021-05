Mit dem neuenstiftetseinem Bestseller ab Frühjahr 2022 eine Elektroversion. Dabei hat der fast sechs Meter lange Pick-up einiges zu verlieren. Fast ein Jahrhundert lang war er das meistverkaufte Auto in den USA. Ein Erfolg, an den auch dieanknüpfen soll. Dafür verzichtet der Autobauer aus Dearborn auf optische Experimente und setzt aufsowie einen neu entwickelten Elektroantrieb. Wie beim normalen F-150 gibt es eineundsowie die vier Fahrprogramme Normal, Sport, Offroad und Zugbetrieb, wobei derdas mächtige Akkupaket sichert. Der neu gewonnene Frunk (Kofferraum unter der früheren Motorhaube) fasst im F-150 ganze 400 Liter.

Einmal mehr macht der Ford F-150 auch als Lightning-Elektroversion dabei durch seine günstigen Preise auf sich aufmerksam. Die einfacher ausgestatteten Gewerbeversionen starten knapp unter 40.000 Dollar; die gut ausgestatteten Privatkundenmodelle beginnen als F-150 XLT ebenfalls bei weniger als 53.000 Dollar. Wie in den USA üblich, kommen auf die genannten Preise noch die jeweiligen Steuern oben drauf.



Mit dem Basisbatteriepaket sind Reichweiten von rund 370 Kilometer möglich. Das große Akkupaket verhilft dem der F-150 Lightning zu knapp 482 Kilometern ohne Ladestopp (Beides im US-amerikanischen EPA-Zyklus). An der heimischen Ladesäule; für eine volle Akkuladung vergehen daheim an der normalen Steckdose. Deutlich schneller ist es an eineran der US-Pick-up in zehn Minuten für knapp 100 Kilometer erstarkt oder lädt von 15 auf 80 Prozent in 41 Minuten.