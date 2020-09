Die größte optische Veränderung:Auf dem lassen sich gleichzeitig verschiedene Funktionen anzeigen. So verschwindet die Navigation nicht, wenn der Beifahrer gerade in der Musik stöbert oder man angerufen wird. Das Smartphone lässt sich dabei drahtlos per Apple CarPlay oder Android Auto verbinden. Das System lässt sich nicht nur über den großen Touchscreen , sondern auch per Sprachsteuerung bedienen.Für die richtigen Antworten greift es auch auf Ergebnisse aus der Cloud zurück, denn natürlich ist es immer online.

Das Auto merkt sich mehr als 80 Einstellungen, die der Fahrer vorgenommen hat.

Der Fahrer kann. Wer gerade am Steuer sitzt, weiß das Auto schon, bevor derjenige einsteigt. Es erkennt die unterschiedlichen Personen am Schlüssel oder Smartphone, wenn sie sich dem Ford nähern. So können die persönlichen Einstellungen bereits vorher abgerufen werden. Und:. So wird das Navi beispielsweise nach Feierabend die Route nach Hause vorschlagen oder immer donnerstags um 18 Uhr die Mutter anzurufen. Eine Besonderheit des neuen Systems ist, dass man das Auto per App einstellen kann, bevor es ausgeliefert wurde. Wichtige Adressen, wie das eigene Zuhause oder die Arbeit, aber auch bevorzugte Komforteinstellungen, wie die Temperatur lassen sich so festlegen.