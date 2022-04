Kaum ein Kleinwagen hat eine so lange und erfolgreiche Geschichte wie der Ford Fiesta . Das Modell wird bereits seit Mitte der 70er verkauft und rollt seit 2017 in seiner 8. Generation vom Band. Mit dem kantigen und spartanischen Kleinwagen von damals hat der moderne Fiesta nicht mehr viel zu tun. Das kann man schon bei einem Blick auf die Länge erkennen. Denn im Laufe der Zeit hat der Fiesta rund einen halben Meter zugelegt und wurde immer luxuriöser. Unter der Haube kommen aktuell zwei Benziner in insgesamt vier Varianten zum Einsatz, die Leistungsspanne reicht von 75 bis 155 PS (den Fiesta ST einmal ausgenommen). Ähnlich variabel gibt sich Ford auch in Sachen Ausstattungsversionen und stellt den Käufern insgesamt neun Grundversionen zur Auswahl. Preislich startet der Fiesta bei 15.150 Euro, greift man zu einer stärkeren und besser ausgestatteten Version landet man schnell jenseits der 25.000 Euro. Wer sich diese Investition sparen will, der kann bei aktuellen Leasing-Angeboten zuschlagen. So gibt es den Ford Fiesta derzeit bereits ab 119 Euro (brutto) im Monat.