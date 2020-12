er Ford Fiesta ST gehört zu den besten Hot Hatches auf dem Markt! Doch die Konkurrenz schläft nicht, Hyundai fährt beispielsweise mit dem brandneuen und 204 PS starken i20 N an den Start. Deshalb hat Ford den Fiesta ST noch mal nachgeschärft.Daszeichnet sich vor allem durch dasaus, das den Fiesta an der Vorderachse um 15 Millimeter und an der Hinterachse um zehn Millimeter tieferlegt., das System wurde auf der Nordschleife des Nürburgrings abgestimmt. Weitere spezielle Zutaten sind dieund schwarze Applikationen für Außenspiegel, Frontschürze und Heckspoiler. Im Innenraum spendiert Ford dem ST Edition blaue Ziernähte und ein paar Details im Carbon-Look.

Die Lackierung in "Nitro-Blau" erinnert an den Focus RS MKIII. Dazu gibt's schwarze Spiegelkappen. ©The Ford Motor Company

Derund so zeigen sich auch die Fahrleistungen unverändert: Das Sondermodell beschleunigt in 6,5 Sekunden auf 100 km/h und schafft 230 km/h Spitze. Auch das Performance-Paket inklusive Quaife-Sperrdifferenzial ist weiterhin als Option erhältlich. Neu ist hingegen, dass der Sportmodus direkt am Lenkrad gewählt werden kann. Wem die Veränderungen wie einstellbares Fahrwerk und zwei Kilo leichtere 18-Zoll-Felgen bekannt vorkommen: Das könnte daran liegen, dass der Fiesta ST Edition in Großbritannien bereits seit Oktober 2020 verfügbar ist und dass es 2019 bereits das Sondermodell Fiesta ST Performance Edition (ebenfalls in UK) gab – es unterscheidet sich letztendlich nur durch den orangefarbenen Lack vom neuen ST Edition., der ab 24.650 Euro (mit 16 Prozent Mehrwertsteuer ab 24.029 Euro) beim Händler steht.