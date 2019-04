imitierte Sonderserie des. Die auf 600 Exemplare limitierte Kleinserie gibt es ausschließlich in grellem Orange und als Dreitürer. Motorisch hat der Fiesta ST Performance Edition nicht zugelegt und leistet immer noch. Das Drehmoment liegt weiterhin bei 290 Nm. Damit sprintet der Sport-Fiesta in 6,5 Sekunden auf Tempo 100 und rennt maximal 232 km/h.

Die Änderungen konzentrieren sich auf Fahrwerk und Felgen . So verbaut Ford im Editionsmodell ein nach eigener Aussage, das den Aufbau des Fiesta vorne um 15 Millimeter, hinten um zehn Millimeter näher an die Straße holt. Zusätzlich lassen sich Zug- und Druckstufe justieren. Für eine Reduzierung der ungefederten Massen sorgen. Diese sollen insgesamt sieben Kilogramm Gewicht einsparen. Offizielle Preise für das nur in Großbritannien angebotene Sondermodell nennt Ford nicht,. Ab September 2019 soll der Fiesta ST Performance Edition dann auf englischen Straßen fahren.