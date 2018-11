Bisher gab es den Bronco lediglich als Zweitürer. Die neue Generation soll immer vier Türen haben.

Besonders spannend auf dem neuen Foto ist die Seitenansicht des Baby-Bronco: Der Schatten des orangefarbenen Autos mit dem schwarzen Dach wirkt viel größer als er sein dürfte und zeigt ein Reserverad auf der Kofferraumtür, das bei dem abgebildeten Wagen fehlt. Laut der Seite Bronco6G handelt es sich beim Schattenriss um die große Bronco-Version. Den Händlern wurde zunächst lediglich die kleine Ausgabe gezeigt, also der Baby-Bronco. Gerüchteweise arbeitet Ford an einer ganzen Bronco-Familie, wie es Jeep mit dem Wrangler vormacht. Der große Bronco könnte offroad-orientiert und länger als der urbanere Baby-Bronco sein. Das ermöglicht auch eine Cabrio-Version wie beim klassischen Vorgänger. Motorseitig dürfte Ford sich bei der F-Serie bedienen und den 3,5-Liter-EcoBoost-V6 an eine Zehngang-Autmatik koppeln. Auch eine manuelle Siebengang-Schaltung könnte kommen – allerdings nur für Europa. Während der Ford Baby-Bronco bereits 2019 in Detroit Premiere feiern dürfte, wird er zu uns wohl erst ein Jahr später kommen. AUTO BILD rechnet mit einem Einstiegspreis von 30.000 Dollar (ca. 26.500 Euro).