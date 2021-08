Hinweis Ford Focus mit bis zu 9632 Euro Ersparnis bei carwow.de zum Angebot Pfeil

insgesamt acht Ausstattungsvarianten wählen, für den Vortrieb stehen zwei Benziner und zwei Diesel bereit. Bei carwow.de gibt es derzeit eine Ersparnis von bis zu 9632 Euro (oder rund 28 Prozent). Achtung: Die Überführungskosten schmälern die Ersparnis um ein paar Hundert Euro. Ähnlich vielseitig wie bei den über die Jahre angebotenen Karosserievarianten präsentiert sich der aktuelle Focus in puncto Ausstattung. Der Kunde kann auswählen, für den Vortrieb stehen zwei Benziner und zwei Diesel bereit. Den maximalen Rabatt von 9632 Euro gibt es bei carwow.de für den Ford Focus mit Zweiliter-EcoBlue-Diesel und 150 PS in der Ausstattungsvariante ST-Line X. In dieser Version bekommt man einen sparsamen Diesel samt Achtgang-Automatikgetriebe, 17-Zoll-Leichtmetallräder, eine sportlichere Gestaltung der Karosserie und das digitale Instrumentendisplay serienmäßig. Ford ruft für diesen bestens ausgerüsteten Focus mindestens 34.400 Euro auf.

Konstant hohes Sparpotenzial beim Focus