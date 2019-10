Es ist nicht das erste Mal, dass sich Mountune um den Focus RS gekümmert hat, die Briten bieten bereitsmitan. Die jüngste Ausbaustufe aber stellt das alles in den Schatten: Unter anderem mit einemund dem Mountune eigenenquetscht der Tuner sagenhafteaus dem Triebwerk. Mitals in der Serie geht der Motor auch gleich als "" durch. Auch das Drehmoment hat ordentlich zugelegt und steigt von. Wie schnell der Focus damit wird, ist nicht bekannt, und auch ob Mountune mit dem Upgrade wirklichgehen will, ist noch offen.