Geräumig und effizient, so könnte man den Ford Focus Turnier EcoBoost in aller Kürze beschreiben. 5,5 Liter Super verbraucht der Kombi laut Hersteller auf 100 Kilometer. Dabei fährt der lange Focus mit einem 100 PS starken Reihendreizylinder-Benziner, der eine Höchstgeschwindigkeit von 184 km/h ermöglicht. Der Preis liegt bei mindestens 25.800 Euro. Dank eines attraktiven Leasing-Angebots wird es aber deutlich günstiger!

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den praktischen Ford Focus Turnier EcoBoost Cool&Connect aktuell ab 215 Euro brutto im Leasing . Dafür kann der Kombi 48 Monate und jeweils 10.000 Kilometer pro Jahr gefahren werden. Diese Parameter lassen sich jedoch noch auf die individuellen Bedürfnisse anpassen: Auch eine Vertragslaufzeit von 36 (247 Euro brutto) oder 60 Monaten (231 Euro brutto) ist möglich. Die jährlichen Freikilometer lassen sich bequem in 5000er-Schritten auf bis zu 30.000 Kilometer erhöhen.

Drei Jahre Ford Focus Turnier fahren für 9671 Euro



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate müssen die Kunden die einmalig zu zahlenden Überführungskosten von 659 Euro brutto sowie die Zulassungskosten von 120 Euro brutto berücksichtigen. So ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 9671 Euro brutto (36 mal 247 Euro plus 659 Euro plus 120 Euro).