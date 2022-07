Mustang – ein Name, bei dem Autofans das Herz aufgeht! Sportliche Silhouette und dazu ein dicker V8 : Das war viele Jahrzehnte lang das Rezept des Ford Mustang . Doch seit 2021 bietet Ford in Deutschland auch einen ganz anderen Mustang an. Der Mach-E hat, bis auf die Logos und die charakteristischen vertikalen Rückleuchten, wenig mit der Ikone gemein. Statt über einen Sportwagen sprechen wir hier über ein SUV , statt V8 gibt es einen Elektro-Antrieb.

Unterhaltskosten

Mit 4,71 Metern Länge ist der Mustang Mach-E etwas größer als ein VW ID.4 und ist nicht nur optisch eine ganze Ecke sportlicher als der Konkurrent aus Wolfsburg. Im AUTO BILD-Test konnte der Elektro-Mustang voll überzeugen: "Für den europäischen Markt haben sich die Techniker noch einmal Fahrwerk und Lenkung zur Brust genommen und kräftig nachgeschärft. (...) Egal ob als Hecktriebler oder mit Allrad wird die Hinterachse je nach Fahrprogramm mit reichlich Drehmoment versorgt, was zu munteren Heckschwenks und einem breiten Grinsen selbst bei klassischen Mustang-Piloten sorgt." Zudem bietet der Mach-E bereits in der 198 kW (269 PS) starken Basisversion mit 75,7 kWh-Akku eine Reichweite von maximal 440 Kilometern. Mit der größeren Batterie (Extended Range) sollen es sogar bis zu 610 Kilometer sein. Leider ist der Ford Mustang Mach-E kein Schnäppchen, schon in der Basis kostet er mindestens 56.500 Euro. Wer nicht ganz so viel Geld investieren will, sollte sich das aktuelle Leasingangebot genauer anschauen.