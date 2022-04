"Wir wollen bei der künftigen Förderung von E-Autos den Fokus schärfen und stärker auf Klimaschutz ausrichten. Plug-in-Hybride sind unserer Meinung nach marktgängig und brauchen keine öffentliche Förderung mehr", sagte der Grünen-Politiker der Funke-Mediengruppe.

Bei der Förderung für rein elektrisch betriebener Fahrzeuge soll der Bundesanteil ab 2023 noch 4000 Euro betragen, 2024 und 2025 sollen es noch 3000 Euro sein. Das geht aus einem Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Kellner (Grüne) an Abgeordnete der Ampelkoalition hervor. Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Vorschläge aus dem Wirtschaftsministerium sind noch nicht innerhalb der Koalition abgestimmt und sollen nun in die Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung gehen.

Bislang wurden mehr als 1,125 Millionen Anträge auf Förderung gestellt. Damit wurde die Anzahl der E-Autos auf deutschen Straßen massiv angekurbelt, der Wandel zur Elektromobilität beschleunigt. In den ersten drei Monaten des Jahres 2022 waren knapp 25 Prozent aller in Deutschland neu zugelassenen Fahrzeuge elektrifiziert, der Anteil von reinen Benzinern und Diesel betrug zusammen 55,5 Prozent. Der Rest entfiel auf Vollhybride und Gasautos.

Interessanterweise zeigt die Zahl der geförderten Fahrzeuge, dass zuletzt batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) stärker nachgefragt wurden als Plug-in-Hybride. Den 494.331 geförderten teilelektrifizierten Plug-ins stehen Anträge für 631.000 reine E-Autos gegenüber, berichtete das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) am 1. März 2022. Macht zusammen 1.125.331 Fahrzeuge.



Die Behörde zog jüngst eine Zwischenbilanz der seit 2016 laufenden Förderung: Demnach wurden bisher 1.125.876 elektrische und teilelektrische Fahrzeuge gefördert. Hinzu kommen noch 214 Brennstoffzellenfahrzeuge. Insgesamt unterstützte der Staat die Anschaffung von Elektroautos bislang mit 4,6 Milliarden Euro.

Zuletzt hatte die hohe Fördersumme dazu geführt, dass viele E-Auto-Käufer einen geförderten Neuwagen nach einem halben Jahr mit Gewinn weiterverkauften. Wegen dieses Missbrauchs plant das Bundeswirtschaftsministerium eine Änderung der E-Auto-Förderung. So will Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Mindesthaltedauer für geförderte Fahrzeuge verlängern.

Man prüfe im Zuge der ohnehin für 2023 geplanten Förderänderungen eine Ausdehnung der Haltedauer, bestätigte das Wirtschaftsministerium im Februar einen Bericht der "Wirtschaftswoche". In Kreisen des Ministeriums hieß es, die Mindesthaltezeit solle ein Jahr anstelle von jetzt sechs Monaten betragen.

Bis Ende 2022 können Käufer mit einem Zuschuss von bis zu 9000 Euro rechnen, das hatte die Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP beschlossen. Bis zu einer Neuaufstellung der Förderung von Elektromobilität "sichern wir aber Kontinuität und verlängern die derzeitige Innovationsprämie bis Ende 2022", heißt es in einem Statement des Wirtschafts- und Klimaschutzministers Robert Habeck (Grüne). Die neue Förderrichtlinie trat am 1. Januar 2022 in Kraft.

Das am meisten geförderte E-Auto in Deutschland seit 2016

Im Alltime-Ranking der Hersteller führt weiterhin Volkswagen (162.763) vor Mercedes-Benz (107.043), BMW (95.062), Renault (92.499) und Tesla (61.777).

Schon jetzt ist klar, dass ab dem 1. Januar 2025 ein gefördertes Elektrofahrzeug mindestens 80 Kilometer weit rein elektrisch fahren können muss. Ob auch die Fördersätze verändert werden, ist offen. Über das Ende des Jahres 2025 hinaus ist die Innovationsprämie nicht mehr vorgesehen.

Um die Klimaziele 2030 zu schaffen, sind bis dahin sieben bis zehn Millionen E-Autos in Deutschland notwendig, so stand es im "Masterplan Ladeinfrastruktur" der alten Bundesregierung. Die neue " Ampel " strebt nun sogar zum Beginn der neuen Dekade 15 Millionen vollelektrische Pkw auf deutschen Straßen an. Die Autohersteller wollen in den kommenden Monaten und Jahren zahlreiche E-Autos auf den Markt bringen , auch im Massenmarkt.