An seiner Seite fährt der Genesis Electrified GV70. Anders als der GV60 ruht er auf der gleichen Plattform wie Benziner und Diesel. Der Dritte im Bunde ist der Ford Mustang Mach-E GT . Das elektrifizierte Muscle-Car wurde in den USA bereits 2019 präsentiert und ist in der GT-Version die schärfste Variante.

Während der Tesla in jeder Hinsicht ein Minimalist ist, glänzt der Genesis mit gepflegtem Luxus. Der Ford hingegen soll denen, die in der Namensgebung ein Sakrileg sehen, klarmachen, dass Ford auch elektrisch die Muskeln spielen lassen kann.

Ford will ein bisschen zu viel



Zwei Motoren im Tesla mit 514 PS



Das ebenfalls doppelt motorisierte Model Y bringt es sogar auf 514 PS. Über das Drehmoment schweigt sich Tesla aus. Fakt ist aber, dass auch der zweite US-Elektriker die Gummis nicht so aufgeregt am Asphalt wetzt wie der Mustang , der trotz seines adaptiven Fahrwerks auch noch knochenhart federt und vom Lenkverhalten her nicht halten kann, was die PS-Power verspricht.

Mit vorausschauendem adaptiven Fahrwerk schwebt der GV70 den beiden Konkurrenten in diesem Bereich einfach davon. Die benzinschwangere Verbrennerklientel kann man auf der Autobahn dann auch am besten mit dem Genesis foppen. Der 2,3 Tonnen schwere Luxus-Elektriker fährt nämlich Strich 235. Zugegeben, wer sich über längere Strecken im Eiltempo bewegt, muss bei den 455 Kilometern WLTP-Reichweite deutliche Abstriche machen. Im Test reichte es im Schnitt für mäßige 308 Kilometer.

Mustang lädt zu langsam



Auch beim Stromtanken kann der GT sich nicht vor Tesla und Genesis schieben. Der Koreaner braucht im Test durchschnittlich 28,1 kWh/100 km, füllt den 77,4 kWh fassenden Akku dank einer maximalen Ladegeschwindigkeit von 240 kW an einem Schnelllader aber in knapp 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent.

Der Mustang, mit 30 kWh/100 km der Durstigste, hängt nur mit maximal 150 kW an der Strippe und braucht gut 45 Minuten für 10 bis 80 Prozent Akkufüllung. Auch das Model Y zieht beim Laden am GT vorbei. Hier kann der Akku in der Spitze mit bis zu 250 kW befüllt werden.

Wer die Reichweite verlängern will, muss langsam fahren. Das geht am besten mit aktiven Assistenzsystemen. Was die Funktion angeht, hat der GV70 die Nase vorn. Die Verkehrszeichenerkennung ist gut. Die automatische Geschwindigkeitsanpassung sanft, aber nicht verschlafen, der adaptive Spurhalter werkelt unaufgeregt und ohne boshaft an der Lenkung zu reißen. Das Model Y steht dem kaum nach, hat aber ein Problem beim Erkennen von Tempolimits. Weitere Details zum Test gibt es in der Bildergalerie.