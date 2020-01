Dank des im Vergleich zum Fiestahat der viertürige Puma innen mehr Platz. Vorne nicht üppig, aber ausreichend, hinten wird es dagegen etwas enger für Knie und Ellenbogen. Fürsollte man aber allenfalls zwei Erwachsene auf der Rückbank unterbringen. Immerhin haben die dann genügend Platz für Gepäck:Laderaum gibt Ford für das dankleicht zu beladende Gepäckabteil an. Eine 80 Liter fassende Wanne unter dem Laderaum erweitert das Angebot. Am Arbeitsplatz wirkt der Puma durchaus gediegen. Dasvor dem Fahrer ist voll digitalisiert. Geschwindigkeitsanzeige, Drehzahl, Benzinstand, Reichweite – alles konfigurierbar. Und eine eigeneweist darauf hin, ob der Puma gerade rekuperiert oder Extraleistung an den Motor abgibt.

Modern: Die Cockpit-Anzeigen sind frei konfigurierbar, die Bedienung erfolgt über einen großen Monitor.

In der Mitte des Cockpits thront gut lesbar ein. Die Sitze vorne habenfür die Lendenwirbel, die Bezüge können einfach abgezogen und gereinigt werden. Sie dürften allerdings größere und tiefere Auflagen vertragen. Und die Halterungen an den B-Säulen sind nicht in der Höhe verstellbar, sodass derje nach Körpergröße am Hals anliegt. Auf längeren Fahrten kann zudem dasan der Mittelkonsole sehr unangenehm werden. Apropos fahren: Zum Marktstart kommt der Puma mitin drei Leistungsstufen, die bei geringer Last einen Zylinder abschalten. Das Einstiegsmodell leistet, ebenso die kleine Hybridversion mit 48-Volt-System. Darüber rangiert der. In allen drei Versionen erfolgt die Kraftübertragung mit einem manuellen Sechsganggetriebe.