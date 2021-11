Ford hat den neuen Ranger vorgestellt. Optisch bleibt sich der Pick-up treu, hat aber. Besonders auffällig sind die neuen, quadratischer gestalteten Scheinwerfer mit C-förmiger Signatur. Die massige Querstrebe des neu designten Grills reicht bis in die Leuchteinheiten hinein und betont damit die Breite des Autos. Die neue Frontschürze mit Unterfahrschutz ist optisch mit dem Rahmen des Grills verbunden, was den Ranger aggressiver wirken lässt. Am Heck spendiert Ford neue Rücklichter.