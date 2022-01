Marktstart und Preis: Die Basis dürfte weiterhin unter 40.000 Euro kosten



Ende 2022 oder Anfang 2023 soll es so weit sein. Die Preise dürften steigen. AUTO BILD geht aber davon aus, dass die Basis weiterhin unter 40.000 Euro kosten wird. Ford hat den neuen Ranger mit kantigerem Design , einem weniger robust wirkenden Innenraum und vielen funktionalen Lösungen für die Ladefläche vorgestellt. Wann der neue Ranger bei den Händlern steht, kommuniziert Ford noch recht vage.soll es so weit sein.AUTO BILD geht aber davon aus, dass die Basis weiterhin unter 40.000 Euro kosten wird.

Design: Weniger Rundungen als beim Vorgänger



neuen, quadratischer gestalteten Scheinwerfer mit C-förmiger Signatur. Ford hat den neuen Ranger vorgestellt. Optisch bleibt sich der Pick-up treu, hat aber weniger Rundungen als sein Vorgänger. Besonders auffällig sind diemit C-förmiger Signatur.

Die massige Querstrebe des neu designten Grills reicht bis in die Leuchteinheiten hinein und betont damit die Breite des Autos. Die neue Frontschürze mit Unterfahrschutz ist optisch mit dem Rahmen des Grills verbunden, was den Ranger aggressiver wirken lässt. Am Heck spendiert Ford neue Rücklichter.

Zoom Am Heck fallen die Änderungen nicht ganz so üppig aus, aber die neuen Rücklichter sind direkt zu erkennen.



Abmessungen: Mehr Radstand und Platz für eine Europalette



Mit konkreten Abmessungen und weiteren technische Daten hält sich Ford aktuell noch etwas zurück. Verkündet wird nur, dass Radstand und Spur jeweils um 50 Millimeter vergrößert wurden. Der Neue dürfte also einen Radstand von 3270 Millimetern und je nach Ausführung eine Spurweite von 1610 oder 1760 Millimetern haben. Die bis zu 1200 Liter fassende Ladefläche variiert natürlich auch. Hier gibt es konkrete Zahlen. Sie ist je nach Ausführung 1638 bis 2305 Millimeter lang. Dank des Zuwachses in der Breite passt nun eine Europalette zwischen die hinteren Radhäuser.

Zoom Es gibt zahlreiche größere oder neue Fächer und Ablagemöglichkeiten; etwa ein zusätzliches Handschuhfach auf dem Armaturenbrett.



Innenraum: Hochkant-Bildschirm wie im Mustang Mach-E



digitalen Tacho. Beides ist aber konventionell ins Armaturenbrett integriert. Einige Knöpfe und Schalter flogen raus, die Funktionen werden jetzt über den Zentralbildschirm angesteuert. Die Klimabedieneinheit darunter bleibt aber analog. Das neue Lenkrad wirkt dank schlankeren Speichen und neuem Pralltopf weniger wuchtig. Auf den ersten Bildern sieht der Innenraum insgesamt hochwertiger und mehr nach Pkw aus. Gezeigt wird aber auch die top ausgestattete Wildtrak-Version, Details wie die Ziernähte oder die Intarsien der Luftausströmer könnten bei den günstigeren Varianten entfallen. Der Innenraum scheint vom Mustang Mach-E inspiriert zu sein, denn auch der Pick-up bekommt ein Hochkant-Display (Serie 10 Zoll, optional 12 Zoll) sowie einen. Beides ist aber konventionell ins Armaturenbrett integriert. Einige Knöpfe und Schalter flogen raus, die Funktionen werden jetzt über den Zentralbildschirm angesteuert. Die Klimabedieneinheit darunter bleibt aber analog.Auf den ersten Bildern sieht der Innenraum insgesamt hochwertiger und mehr nach Pkw aus. Gezeigt wird aber auch die top ausgestattete Wildtrak-Version, Details wie die Ziernähte oder die Intarsien der Luftausströmer könnten bei den günstigeren Varianten entfallen.

Ausstattung: Die Heckklappe kann als mobile Werkbank genutzt werden



Trittstufen hinter den Hinterrädern sein. Über die gelangt man einfacher auf die Ladefläche. Damit man hier auch im Dunkeln alles findet, sind die Innenseiten der Ladeplanken nun beleuchtet. Für Licht auch rund um den Pick-up sorgt die 360-Grad-Beleuchtung, bei der Ford sieht den Ranger aber nach wie vor vor allem als Arbeits- oder Transportfahrzeug. Darum hat man sich verschiedene Verbesserungen überlegt. Die wichtigste dürften die in die Karosserie integriertensein. Über die gelangt man einfacher auf die Ladefläche. Damit man hier auch im Dunkeln alles findet, sind die. Für Licht auch rund um den Pick-up sorgt die 360-Grad-Beleuchtung, bei der Scheinwerfer , Umfeldbeleuchtung, Nummernschild- und Ladeflächenbeleuchtung zusammen eingeschaltet werden.

Die Ladefläche ist jetzt mit Kunststoff beschichtet und bietet verschiedene neue Befestigungs- und Sicherungsmöglichkeiten. Es gibt Trennwandelemente, Zurpunkte oder die Möglichkeit, kleinere Gegenstände mit Federklemmen zu befestigen. Die Heckklappe lässt sich dank integriertem Lineal und Klemmvorrichtungen als mobile Werkbank nutzen.

Zoom Bei der neuen Ranger-Generation gibt es viele neue Möglichkeiten zur Ladungssicherung.





Für die Ausstattung "Wildcat" gibt es gegen Aufpreis zusätzlich ein elektrisches Laderaumrollo. Das lässt sich per Schlüssel aus dem Innenraum oder über einen Knopf im Ladebereich betätigen. Das Rollo hält eigentlich an, wenn es einen Widerstand spürt, es gibt aber einen Frostmodus, in dem diese Sicherheitsvorrichtung übergangen wird, damit es sich selbst von Eis befreien kann. Eine weitere gute Idee der Entwickler: Da davon ausgegangen wird, dass viele Ranger-Fahrer weiteres Zubehör installieren, wurde im Motorraum Platz für eine zweite Batterie gelassen. Außerdem findet sich dort eine vorverdrahtete Schalttafel, die beispielsweise den Einbau einer Seilwinde oder einer Abschleppvorrichtung erleichtert.

Motoren: V6-Diesel ergänzt Vierzylindermotoren