Im überschaubaren, aber äußerst umkämpften Segment der Pick-ups gibt es in Europa einen klaren König: den Ford Ranger . Bereits in der vergangenen Generation erhielt der Bestseller mit dem Ranger Raptor eine noch potentere Topvariante – diese Tradition wird auch in der neuen Modellgeneration fortgeführt. Erstmals fährt der Ranger Raptor sogar mit einem permanenten Allradantrieb vor. Auf einen Diesel hat Ford diesmal allerdings verzichtet, in der Preisliste steht der potenteste Ranger ausschließlich als Dreiliter-V6-Benziner.