In beiden Fällen gibt es den Ford Ranger der dritten Generation als praktische Doppelkabine in der hochwertigen Ausstattungslinie "Wildtrak". Neben dem 213 PS und 500 Nm starkem Vierzylinder-Diesel gehören zur Serienausstattung unter anderem LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe mit Rückfahrkamera, Kühlbox in der Mittelkonsole, Klimaautomatik, Verkehrszeichenerkennung, elektrisch einstellbarer Fahrersitz sowie Navi inklusive Apple CarPlay und Android Auto.