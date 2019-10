Bis zuFür tägliche Kurzstrecken sollte das reichen.Um die Reichweite zu schonen, ist die Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h begrenzt. Die Rekuperation beim Abbremsen sorgt für effektives Nachladen und eine deutliche Verlängerung der Reichweite. Die Kraft wird im PHEV auf die Vorderräder übertragen. Der Transit surrt prompt und verzögerungsfrei los, der Antritt ist flott. Das Umschalten von der rein batterieelektrischen Fahrt auf die stromliefernde Unterstützung durch den Benziner geht auch per Knopfdruck. Bis auf einen leichten Anstieg des Geräuschpegels merkt man davon nichts. Eine Erweiterung des Navis soll künftig erkennen, ob der Transit in eine Umweltzone einfährt und dann sofort auf reinen Elektromodus umschalten.

Der "EcoGuide" erkennt die Straßenführung und soll dabei helfen, rechtzeitig abzubremsen oder zu schalten.

Ford bietet den Transit Custom PHEV als Kastenwagen und als "Kombi" genannten Familienvan mit 2933 mm Radstand und flachem Dach an. Zugelassen ist der Transit Custom PHEV jeweils für eine Zuladung von bis zu 1130 Kilogramm. Nach der Überarbeitung unterstützen alle Versionen automatische Software-Updates und Erweiterungen des Navigationssystems. Dazu gehört etwa der EcoGuide, der die Straßenführung erkennt und dabei hilft, rechtzeitig abzubremsen oder zu schalten. Optional gibt es jeweils einen Park-, Totwinkel- und Spurhalteassistenten. Alle Transit außer den Allradversionen haben von jetzt an ein Start-Stopp-System an Bord.