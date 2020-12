Manche zittern, manche nehmen's ganz gelassen. Doch für alle Führerscheinabsolventen gilt: Sie müssen sich in Zukunft auf eine deutlich veränderte praktische Fahrprüfung einstellen. Ab Januar 2021 wird der Aufgabenkatalog erweitert, die Dauer um zehn Minuten verlängert und am Ende ein elektronisches Prüfprotokoll angefertigt, das die handschriftliche Prüfdokumentation ersetzt. Außerdem bekommt künftig jeder Führerscheinbewerber (sieben wertvolle Lerntipps) am Ende der Prüfung ein fünfminütiges Feedbackgespräch. Die "Optimierte Praktische Fahrerlaubnisprüfung" (OPFEP) gilt ab 2021 für alle Führerscheinklassen. (Das darf man mit dem Autoführerschein Klasse B fahren.)

Ziel: mehr Objektivität und bessere Rückmeldung

Bei der DEKRA ist die Rede von einem "Meilenstein im Fahrerlaubniswesen in Deutschland". Entwickelt wurde die OPFEP in enger Zusammenarbeit von TÜV, DEKRA, Technischen Prüfstellen, Behörden, Fahrlehrerverbänden und der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), zudem wurde sie vor ihrem Einsatz in 9000 Prüfungen erprobt. Das neue Verfahren soll für mehr Objektivität in der Bewertung, eine bessere Rückmeldung an die Prüflinge und die jeweilige Fahrschule sowie für größere Verkehrssicherheit sorgen. Im März 2019 wurde dafür die Fahrerlaubnisverordnung entsprechend verändert – Stichtag für die Einführung ist nun der 1. Januar 2021. (Überblick: alle Änderungen im neuen Jahr für Autofahrer und für Motorradfahrer!)

Entscheidung trifft allein der Prüfer

Im elektronischen Prüfprotokoll dokumentiert der Prüfer mittels einer speziell entwickelten Software auf dem Tablet seine Bewertung für alle Fahraufgaben, in denen der Bewerber eine überdurchschnittliche Leistung erbringt oder einen Fehler macht. Im Anschluss an die Prüfungsfahrt bewertet und dokumentiert der Prüfer alle acht Fahraufgaben (z. B. Fahrstreifenwechsel, Kreisverkehr und Fußgängerüberweg) und alle fünf Fahrkompetenzbereiche (Verkehrsbeobachtung, Geschwindigkeitsanpassung, Kommunikation o. ä.) zusammenfassend. Die Fahrkompetenz wird damit ganzheitlich bewertet. Alle Entscheidungen trifft weiterhin der Prüfer, das Programm dient nur zur Unterstützung. Unabhängig vom Ausgang der Prüfung soll der Bewerber so besser aus der Prüfungsfahrt lernen können. Und: Den Fahrschulen steht das elektronische Prüfprotokoll in abgewandelter Form für den Einsatz in der Fahrausbildung zur Verfügung.

Mit Material von dpa.