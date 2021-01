Der BMW 5er ist seit 1972 der Maßstab in der Oberklasse. ©BMW

Insgesamt lässt sich sagen, dass BMW-Modelle recht solide sind und beim TÜV überdurchschnittlich oft gut abschneiden.Wenn es Mängel gibt, dann lassen sich diese häufig auch gut erklären. So leiden beispielsweise viele BMW 5er an Fahrwerksproblemen. Die Baureihe wird viel und gerne gefahren und hat oft extrem viele Kilometer bewältigt. Denn der 5er gehört zu einem der beliebtesten Dienstwagen , der sich oft im Dauereinsatz befindet. Zudem kann auch gute Technik nicht allem standhalten: Wurde der BMW vom Vorbesitzer intensiv genutzt und nicht immer pfleglich behandelt, leidet das Fahrzeug mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich schneller.Wurde etwas am Fahrzeug verändert, sollten Interessenten sich alle Umbauten zeigen lassen. Alle Veränderungen, die eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) benötigen, sollten von einer Prüfgesellschaft abgenommen worden und in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein. Prinzipiell gilt beim Gebrauchtwagenkauf: Vorsicht vor vermeintlichen Schnäppchen! Ein gut gepflegtes Fahrzeug mit wenigen Vorbesitzern und durchschnittlicher Laufleistung ist sein Geld wert und der bessere Kauf.