Sie geben einfach keine Ruhe. Allein im vergangenen Jahr 2021 hatein ganzesgezündet. Da sind Autos dabei wie der i20 N , deroder der vollelektrische Ioniq 5 . Und dann noch Genesis. Ursprünglich ein Oberklasse-Modell mit Sechs- und Achtzylindern, seit 2015 eine eigenständige Marke als Luxus-Abteilung. 2021 gingdann auch bei uns an den Start – eine mutige Entscheidung. Der Erfolg der edlen Toyota-Tochter Lexus hält sich ja eher in Grenzen, Nissan hat sich mit Infiniti längst zurückgezogen und von Xedos, der Edelmarke von Mazda, spricht keiner mehr. Hyundai stört das alles offenbar nicht, sie wollen es wissen – schließlich haben sie mit Genesis in Amerika und Asien bereits einigen Erfolg. Bei uns gehört zudem

Top: Gepflegtes Design, geschmackvolles Interieur, umfangreiche Ausstattung.

Flop: Enger Fond, Bedienung gewöhnungsbedürftig, betont steife Federung.

Der XE, das muss man sagen, sieht immer noch blendend aus. Klar gezeichnet mit ausgewogenen Proportionen und schönen Details. Die Leute schauen ihm hinterher – zumal im Italian Racing Red. Beim Interieur spürt man das Alter – der XE wird seit 2015 gebaut – dann aber doch. Vor allem an der leicht gewöhnungsbedürftigen Bedienung, etwa dem verzögert reagierenden Touchscreen mit den verschachtelten Menüs. Der Jag ist knapp geschnitten, hat den kleinsten Fond.

Top: Schönheitskönig, komplette Ausstattung, einfache Bedienung, umfangreiche Garantien.

Flop: Durstiger Motor, knapper Fond. Mit 330 Litern erstaunlich kleiner Kofferraum.

Top: Lebhafter, sparsamer Motor, perfekte Automatik. Hohe Agilität. Schlaues iDrive.

Flop: Federung sehr stramm. Rückbank im Fond zu flach. Instrumente schlecht ablesbar.

Schon seit 2019 wird der G20 gebaut, und er steht frisch und fit da wie am ersten Tag. Mit geradezu klassischen Proportionen, hochwertiger Einrichtung und dem nach wie vor. Der 3er verfügt über ordentlich Platz, der Fond ist der größte hier, typisch aber auch die flach montierte Rückbank. Der 2,0-Liter-Vierzylinder mit 258 PS gibt klar den Ton an: lebhaft, kraftvoll, schnell. Mit den besten Fahrleistungen und dem. Wie immer spielt dieZF-Achtstufen-auf höchstem Niveau mit. Im Test war der 330i mit dem adaptiven M-Fahrwerk dabei, liegt stabil und stramm und fährt sich mit der zackigen Lenkung genau so, wie er soll: wach und agil, das macht Spaß. So federt er aber auch sehr trocken und neigt auf Querfugen durchaus zum Stuckern. Mit 61.430 Euro ist er sogar