Premiere bei Genesis : Das ganz neue Modell ist der. Der kommt exklusiv für Europa – hier wissen wir halt, was gut ist. Das bekannte, stilvolle Design kombinieren die Koreaner mit fünfter Tür und englischer Bezeichnung: Shooting Brake . Klingt cooler als Kombi , sieht nett und edel aus. Und darauf kommt es an, denn der

Wir nähern uns der Sache von hinten, öffnen die serienmäßig elektrisch aufschwingende Heckklappe. Ein Platzwunder ist der Shooting Brake nicht. Die edlen deutschen Kombis können ein bisschen mehr einladen. Dazu ist der trapezförmige Ausschnitt der Heckklappe kein Fall für gehobene Transport-Jobs, Waschmaschine und Co müssen draußen bleiben. Doch immerhin: Wird die Rückbank umgeklappt, entsteht ein ebener, leicht ansteigender Ladeboden. Und das optimale Teilungsverhältnis der Lehne (40:20:40) ist ebenso serienmäßig wie die Fernentriegelung. Auch die Vorbereitung für eine Anhängerkupplung kostet nichts extra. Der demnächst lieferbare Haken für bis zu 1,5 Tonnen dagegen schon.

Bevor wir uns hinters Steuer klemmen, hüpfen wir noch schnell auf die Rückbank. Diehätte vermuten lassen, dass es am Mittelscheitel zwickt. Doch mit 1,85 Metern sitzt man noch entspannt. Zum Vordersitz haben die Knie nicht viel, aber noch ein bisschen Platz. Etwas eng wird es für die Füße, die gerade so unter den Vordersitz schlüpfen. Vom Fahrersitz aus bewundern wir erst mal das feine Interieur: Mit vielfach einstellbaren, geschmackvoll verzierter Armaturentafel und demsteht fest: Der G70 kann sich sehen lassen im Premiumsegment. Unser Testwagen kommt in der höchsten Ausstattungslinie Sport Line, die 4210 Euro Aufpreis zur bereits umfangreich ausgestatteten Basislinie Premium kostet. Dafür gibt es allerhand obendrauf, unter anderem gestepptes Leder, ein Verstellfahrwerk, eine, ein Sperrdifferenzial und

Hinterradantrieb

Im Sport-Modus verringert der G70 in Kurven spürbar die Seitenneigung, jetzt tritt daszutage. Das fördert auch der, der selbst höhere Drehzahlen nicht scheut. Allein beim Anfahren bemerken wir eine leichte Schwäche. Danach glänzt das Triebwerk mit gleichmäßiger Kraftentfaltung und guter Dämmung. Derdürfte viele Freunde finden. Sportlich geht sogar noch ein bisschen mehr: In Sport Plus lässt das ESP das Heck etwas von der Leine, bei Leistungseinsatz in Kurven sorgt derfürGleiches gilt für die, eine Eigenentwicklung der Koreaner. In die Schaltung ist spürbar viel Feinabstimmung geflossen. Und auch an dergibt es nichts zu meckern. Sie arbeitet zielsicher und angenehm direkt, geht zu keiner Zeit überambitioniert ans Werk.