Mit Effizienz, hohem Komfort und ohne echte Schwächen gewinnt das T-Modell. Sehr handlich.Seine Talente liegen im kultivierten Antrieb und in der guten Bedienung. Etwas teurer als die anderen.Ausgereifter und mit Sechszylinder sehr sympathischer Kombi. Aufgrund des Alters leicht abgeschlagen.

Diese drei ziemlich besten Feinde kennen wir gut:und, der Anlass dieses Triells, die ganz neue. Mit der möchte Mercedes jetzt die alte Konkurrenz neu aufmischen. Als Limousine mit Benziner konnte der Benz imbereits hauchzart am 3er-BMW vorbeiziehen. Jetzt muss dasmit Top-Diesel gegenundran.

Die Kombis, deren kräftige Antriebe an derkratzen, schütteln jedweden Mittelklasse-Mief ab und sind in unseren Augen echte Traumwagen: sauschnell, mit bärigem Durchzug und. Mitschenken die Injektoren des 286 PS starken 3,0-Liter-Sechszylinders im allradgetriebenendabei noch am großzügigsten ein. Dem, ebenfalls mit 3,0-Liter-Sechszylinder, 286 PS und Allrad dabei, reichtweniger. Und der, als Einziger mit Vierzylinder, Hinterradantrieb (4Matic derzeit noch nicht verfügbar) und 265 PS nominell etwas schwächer, knausert sich mitdurch den Test – da klingelt die Punktekasse im Antriebs- und Umweltkapitel. Die Reichweite liegt bei über, und es wächst die Erkenntnis, dasswirklich effektiv sein kann.