Toyota Supra A80 Fail (2021): Crash

Supra MK4 crasht peinlich beim Posen

Bei Autotreffen versucht so mancher Teilnehmer mit Motorsound oder Drifts zu beeindrucken. So auch dieser Supra-Besitzer. Das ging in die Hose. Video!

