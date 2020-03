Die doppelstöckigen LED-Blinker wirken wie ein umlaufendes Leuchtenband.

Der G80 steht auf der gleichen Plattform wie das Genesis-SUV GV80.Die Front wird vom großen, schildförmigen Kühlergrill dominiert. Die Scheinwerfer sind in zwei Paaren übereinander angeordnet.Die LED-Streifen sollen in Zukunft ein Genesis-Designmerkmal werden und sind in ähnlicher Form schon am G90 und am GV80 zu sehen. Am Heck prangt mittig der Markenschriftzug. Über die Motorvarianten ist noch nichts bekannt, wahrscheinlich wird der G80 aber auf die gleichen Motoren setzen wie der GV80. Dort stehen ein 2,5 Liter Vierzylinder-Benziner mit 300 PS , ein 3,5 Liter V6-Benziner mit 380 PS und ein V6-Diesel mit 278 PS zur Wahl.