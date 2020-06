F ür schlechte Gerüche im Auto sind wir meist selbst verantwortlich: vergessene Essensreste, verschüttete Flüssigkeiten (ganz mies: Milch!) oder volle Aschenbecher. Aber manchmal ist die Ursache nicht ganz so offensichtlich – zum Beispiel bei einer müffelnden, schlecht gewarteten Produkte zur Geruchsentfernung Dr. Wack - A1 Polster-/Alcantara-Reiniger Pro Preis*: 12,99 Euro LIQUI MOLY 4087 Klima-Anlagen-Reiniger Preis*: 17,38 Euro WENKO Auto-Entfeuchter mit Indikator Preis*: 9,91 Euro SONAX XTREME CockpitReiniger Preis*: 10,82 Euro SONAX KlimaPowerCleaner Preis*: 9,95 Euro Glart 45LR Lederreiniger für Auto Preis*: 19,09 Euro Bambus Aktivkohle Geruchsentferner-Set Preis*: 27,95 Euro Meguiar's Polster- und Teppichreiniger Preis*: 10,10 Euro *Preise: Stand 16.06.2020 *Preise: Stand 16.06.2020 ür schlechte Gerüche im Auto sind wir meist selbst verantwortlich: vergessene Essensreste, verschüttete Flüssigkeiten (ganz mies: Milch!) oder volle Aschenbecher. Aber– zum Beispiel bei einer müffelnden, schlecht gewarteten Klimaanlage oder schlechtem Geruch durch Feuchtigkeit im Innenraum. AUTO BILD erklärt, woher der Mief kommt und wie man ihn schnell wieder loswird.

Gründliche Reinigung als erster Schritt gegen Gerüche

Die eigentliche Lösung ist eine Reinigung des Innenraums. Oft hilft es nicht, sich nur um die stinkende Stelle zu kümmern, denn die Gerüche haben sich längst festgesetzt. Duftbäumchen helfen nicht, sie übertünchen höchstens den schlechten Geruch. Auch andere oft zitierte Tipps wie Kaffeepulver, das den Geruch neutralisieren soll, sind eher mit Vorsicht zu genießen. Denn mit der Zeit, beginnt auch Kaffee schlecht zu riechen. Wenn Kaffee verwendet wird, muss er täglich ausgetauscht werden. Der Innenraum sollte einmal komplett gereinigt werden . Dabei keine Angst vor zu viel Wasser! Mit geöffneten Türen gut durchlüften und austrocknen lassen. Und: Wer nicht auf frischen Duft im Wagen verzichten möchte, kann ein kleines Säckchen mit Waschpulver gefüllt ins Auto legen.

Wichtig: Das Putzen hilft nichts, wenn die Ursache für den schlechten Geruch nicht zu beseitigen ist. Im Zweifelsfall hilft nur die Profi-Reinigung. Innenreinigung – So geht's! zur Galerie Das Putzen hilft nichts, wenn die Ursache für den schlechten Geruch nicht zu beseitigen ist. Im Zweifelsfall hilft nur die Profi-Reinigung.

Ursachen für schlechte Gerüche beseitigen

1. Essensreste und anderer Schmutz

Ledersitze sollten nur mit speziellen Leder-Mitteln behandelt werden. Für Flecken auf den Sitzen und Stoffteilen am besten einen Polsterreiniger verwenden ( Oft ist die Ursache hinter einem schlechten Geruch einfach und schnell gefunden. Dann sollte man sie umgehend durch eine gründliche Reinigung beseitigen. Da hilft nur gründliches Putzen. welche Produkte gut sind, sehen Sie im Polsterreiniger-Test ). Wichtig: Vor der Benutzung von Polsterreinigern oder anderen Chemikalien immer an einer verdeckten Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.

2. Bakterien in der Klimaanlage

Um dem entgegenzuwirken, hilft nur eine Desinfektion der Klimaanlage. Die können auch Laien selbst durchführen, dafür gibt es zwei Möglichkeiten: entweder ein Spray, das im Innenraum verdampft wird, oder ein Schaum, der direkt auf den Verdampfer gesprüht wird. Beide Varianten machen der Geruchsbelästigung de Garaus. Ebenfalls wichtig: Die Klimaanlage alle zwei bis drei Jahre vom Profi warten lassen. Dabei wird das (Alles, was Sie zur Wartung und Instandhaltung der Klimaanlage wissen müssen, lesen Sie hier.) Wenn die Klimaanlage nach dem Einschalten einen schlechten Geruch verbreitet, liegt es daran, dass sich Pilze und Bakterien auf dem Verdampfer und im Gebläse angesiedelt haben. Das riecht nicht nur modrig, sondern ist auch nicht unbedingt gesund.Die können auch Laien selbst durchführen, dafür gibt es zwei Möglichkeiten: entweder ein Spray, das im Innenraum verdampft wird, oder ein Schaum, der direkt auf den Verdampfer gesprüht wird. Beide Varianten machen der Geruchsbelästigung de Garaus. Ebenfalls wichtig: Die Klimaanlage alle zwei bis drei Jahre vom Profi warten lassen. Dabei wird das Kühlmittel aufgefüllt und das System auf Dichtigkeit geprüft.

3. Verstopfter Pollenfilter

Verdreckte Innenraumfilter sorgen für schlechte Luftzirkulation. Pollenfilter einmal jährlich auszutauschen. Wer dabei etwas für seine Gesundheit tun will, greift auf einen (Mehr zum Wechsel des Pollenfilters, lesen Sie hier.) Auch der Pollenfilter kann, wenn er verstopft ist, einen schlechten Geruch absondern. Denn dann funktioniert der Luftaustausch nicht mehr optimal, und es sammelt sich Feuchtigkeit. Das wiederum ist ein hervorragender Nährboden für Schimmel und andere Mikroorganismen, die die Luft verpesten. Deswegen empfiehlt es sich, den. Wer dabei etwas für seine Gesundheit tun will, greift auf einen Aktivkohlefilter zurück. Er kostet kaum mehr als ein herkömmlicher Papierfilter, filtert aber neben Pollen und Staub auch Stickoxide aus der Luft.

4. Zigarettenqualm

Wurde im Auto geraucht, hält sich der Nikotingeruch hartnäckig. Um ihn wieder aus dem Auto zu bekommen, ist es mit einer Innenreinigung oft nicht getan. Um den Geruch zu neutralisieren, kann über Nacht etwas Kaffee in den Wagen gestellt werden. Am nächsten Tag sollte er wieder entfernt oder zumindest ausgetauscht werden, denn die Öle im Kaffee werden mit der Zeit ranzig und verbreiten dann ebenfalls einen schlechten Geruch. Alternativ eignet sich ein Schälchen mit Essig oder einer Natron-Zitronenmischung. Wenn jedoch über längere Zeit im Wagen geraucht wurde, sitzt der Geruch so tief, dass kein Weg an einer Reinigung beim Profi vorbeiführt.

5. Feuchtigkeit im Innenraum

Hier helfen spezielle Auto-Entfeuchter oder ein kleines Säckchen mit Katzenstreu. Auch der regelmäßige Einsatz der Klimaanlage hilft, den Innenraum trockenzuhalten, da sie der Luft Feuchtigkeit entzieht. (Weitere Tipps bei Feuchtigkeit im Auto finden Sie hier.) Bei modrig, schimmligem Geruch ist meist zu viel Feuchtigkeit im Innenraum. Dafür gibt es vielfältige Gründe. Um den Wagen trockenzulegen, sollten erst mal alle Abläufe freigelegt werden. Staut sich dort Wasser, kann es schnell in den Innenraum gelangen. Auch ein verstopfter Innenraumfilter kann für feuchte, miefige Luft sorgen. Er sollte einmal ausgetauscht werden. Allerdings kann die Feuchtigkeit auch einfach über regennasse Kleidung in das Fahrzeuginnere gelangt sein.Auch der regelmäßige Einsatz der Klimaanlage hilft, den Innenraum trockenzuhalten, da sie der Luft Feuchtigkeit entzieht.

Wenn nichts mehr hilft: Ozon-Behandlung

Bei besonders hartnäckigen Gerüchen wie bei verschütteter Milch hilft nur eine Profi-Innenreinigung. Dauerhaft vertreibt den Mief die anschließende Ozonbehandlung. Der Vorteil: Neben dem schlechten Geruch, beseitigt Ozon auch alle Bakterien, Keime und Pilze, die für die schlechte Luft verantwortlich sind. Es handelt sich also um eine Art Desinfektion. Aber Ozon hilft nur bei biologischem Mief, nicht bei chemischen Geruchsquellen. Die Kosten für eine Ozon-Behandlung liegen meist um 100 Euro.

Wie kann ich dem Mief vorbeugen?

In einem sauberen und trockenen Auto entsteht kein Mief. Deshalb regelmäßig Müll entsorgen und Aschenbecher leeren sowie den Innenraum mindestens zweimal im Jahr gründlich mit passenden Produkten reinigen. Innenraumfilter, Dichtungen und Wasserabläufe kontrollieren, damit der Innenraum trocken bleibt. Die Klimaanlage regelmäßig warten und am besten immer kurz vor Fahrtende abschalten. Dann kann eventuelles Kondenswasser noch verdampfen und die Bakterien haben es nicht ganz so leicht.